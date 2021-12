In einer gesunden Beziehung kann man dem Partner oder der Partnerin auch mal die Meinung sagen. Katy Perry und Orlando Bloom haben kein Problem damit, dies in Sachen Mode zu tun. Auch wenn es mal wehtut.

Was Stilfragen anbelangt, sind Katy Perry und Orlando Bloom offenbar schonungslos ehrlich zueinander. Das hat die Sängerin jüngst während eines Auftritts in der "E! News"-Show "Daily Pop" verraten. Auf die Frage der Moderatorin, ob sich das Paar gegenseitig Tipps vor Auftritten, wie etwa vor Perrys Las-Vegas-Show Ende Dezember, geben würde, antwortete die 37-Jährige: "Gestern hat er etwas gedreht und war in voller Montur. Wir haben über die Kostüme und über das Make-up gesprochen."

Dabei würden sie sich "immer die Wahrheit" sagen, so Perry. Wenn ihr etwas nicht gefalle, sage sie ihm Sätze wie: "Baby, trag das nicht. Du siehst aus wie... trag es nicht." Ihnen würde das "Spaß" machen.

Ihren Look habe Perry über die Jahre verändert. Inzwischen trage sie wieder ihre natürlichen brünetten Haare. "Die Perücken werden nicht mehr so wild sein wie in der Vergangenheit", verrät sie weiter über ihre Las-Vegas-Show, die ab dem 29. Dezember beginnt. "Es wird ein großes, altes Ding. Es wird ein bisschen sexy."

Katy Perry und der sieben Jahre ältere Orlando Bloom sind seit Februar 2019 verlobt. Ihre gemeinsame Tochter Daisy Dove kam im August 2020 zur Welt. Modisch waren sie zuletzt an Halloween im Doppelpack aufgefallen.

Halloween-Spaß als Spritze und "Dilf"-Arzt

Das Pärchen ließ sich von der Corona-Pandemie für ihre diesjährigen Halloween-Kostüme inspirieren. Ein Foto auf Instagram zeigte die Sängerin als lebensgroße Spritze verkleidet, inklusive XXL-Nadel auf ihrem Kopf.

Passend dazu schlüpfte Bloom in das Outfit eines Arztes: blaue Hose, dazu passendes T-Shirt, weißer Kittel, OP-Haube und Stethoskop. Sein Namensschild ist mit "Dr. Dilf" beschriftet. Dilf steht für "Dad I'd Like To Fuck", also einen besonders heißen Vater, und stammt aus dem Porno-Jargon.

Beide halten sich an den Händen und tragen außerdem eine medizinische Maske. "Bleibt gesund, Leute", schrieb Katy Perry zu dem Beitrag. Auf anderen Fotos sind auch Freunde des Paares in ihren Kostümen zu sehen. Auch Orlando Bloom postete zwei Bilder auf seinem Instagram-Profil.