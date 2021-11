Ein Pärchen-Kostüm mit Botschaft: Katy Perry und ihr Verlobter Orlando Bloom haben sich zu Halloween etwas Besonderes einfallen lassen. Die Sängerin und der Schauspieler schlüpften in Nadel- und Arztkostüme.

Katy Perry und Orlando Bloom haben sich von der Corona-Pandemie für ihr diesjähriges Halloween-Kostüm inspirieren lassen. Ein Foto auf Instagram zeigt die Sängerin als lebensgroße Spritze verkleidet, inklusive XXL-Nadel auf ihrem Kopf.

Passend dazu schlüpfte der 44-jährige Schauspieler in das Outfit eines Arztes: blaue Hose, dazu passendes T-Shirt, weißer Kittel, OP-Haube und Stethoskop. Sein Namensschild ist mit "Dr. Dilf" beschriftet. Dilf steht für "Dad I'd Like To Fuck", also einen besonders heißen Vater, und stammt aus dem Porno-Jargon.

Beide halten sich an den Händen und tragen außerdem eine medizinische Maske. "Bleibt gesund, Leute", schreibt Katy Perry zu dem Beitrag. Auf anderen Fotos sind auch Freunde des Paares in ihren Kostümen zu sehen. Auch Orlando Bloom postete zwei Bilder auf seinem Instagram-Profil.

Perry feiert 37. Geburtstag in Mexiko

Bereits vor wenigen Tagen hatte die Sängerin ihre Fans schon mit einigen Geburtstagsfotos überrascht. Ihren 37. hatte sie mit ihrem Verlobten und einer Vielzahl von Freunden im mexikanischen Cabo San Lucas verbracht. "Wenn du 37 bist, dauert der Kater 5-7 Wochentage", schrieb Perry zu der Foto- und Videostrecke auf Instagram.

Die "Roar"-Sängerin hielt besondere Momente ihrer Reise fest, beim Reiten, von einem riesigen Blumenstrauß, beim Late-Night-Film am Strand und beim Tanzen in einer örtlichen Kneipe. Mit Bloom ließ sie sich zudem vor einer angedockten Yacht ablichten, vermutlich bevor sie für eine Kreuzfahrt an der Küste an Bord gingen. Auf dem letzten Bild trägt sie ein "Birthday Girl"-Diadem.

Katy Perry und Orlando Bloom sind seit Februar 2019 verlobt. Ihre gemeinsame Tochter Daisy Dove kam im August 2020 zur Welt. Die Familie lebt in der kalifornischen Stadt Montecito.