Hinter Pink liegt eine schwere Operation, wie die Sängerin nun öffentlich macht. Ihre Erholung davon sei in der ersten Woche "brutal" gewesen. Doch wenigstens hatte sie Hilfe. Ihr Mann Carey Hart habe sich rührend um sie gekümmert, plaudert sie aus.

Sängerin Pink erholt sich seit sieben Tagen von einer heftigen Hüft-OP. Auf Instagram teilt die 42-Jährige nun die Erfahrung mit ihren Fans und bedankt sich bei ihrem Mann Carey Hart.

"Es war eine brutale erste Woche voller Tränen, Depressionen und Geschwüren durch die Medikamente und mit ständigem Fieber", berichtet die Sängerin zu einem aktuellen Foto. Doch immerhin: Pink kann offenbar schon wieder lächeln.

Ihr Ehemann habe ihr durch diese schwere Zeit geholfen, verrät Pink weiter: "Er hat mir Kaffee in die Dusche gebracht, meine 100 Pfund schweren Apparaturen überallhin geschleppt, wo ich hinging, meine Tränen getrocknet, mir Haferflocken gekocht, aufgepasst, dass ich meine Medikamente nehme, mir mein Handy-Ladegerät geholt, meine Kompressionsgeräte angeschlossen, meine Temperatur gecheckt, das Bett gemacht und mich davon abgehalten, aus dem Fenster zu springen."

Warum sich Pink dieser Operation unterziehen musste, ist nicht bekannt. "Das Leben erinnert uns immer daran, dass die meisten Rückschläge eigentlich nur Pausen und Gelegenheiten sind, sich neu zu kalibrieren und sich in Dankbarkeit zu üben", schreibt der Popstar. Sie habe nun auch gelernt, Hilfe anzunehmen und werde sich vollständig erholen, beruhigt die Sängerin ihre Fans.

Mehrere gesundheitliche Rückschläge

Wie es ist, den Krankenpfleger zu spielen, weiß Pink auch selbst. Hart war vergangenen August an der Schulter operiert worden und im September an der Wirbelsäule. Auch er bedankte sich damals via Instagram bei seiner Frau. "Und ein besonderes Danke an meine wundervolle Frau / Krankenschwester, die sich so wundervoll um mich gekümmert hat während all dem. Ich liebe dich Baby", erklärte er.

Ohnehin hatte die Familie in jüngerer Zeit einige gesundheitliche Rückschläge zu verkraften. So erkrankten Pink und ihr Sohn Jameson Moon im März 2020 schwer an Corona, während Hart und Tochter Willow Sage wohl von dem Virus verschont blieben. Der Sängerin ging es damals nach eigener Darstellung so schlecht, dass sie Todesängste durchlebte. So setzte sie etwa ihr Testament zu jener Zeit neu auf.