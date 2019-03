Der einstige Star der R'n'B-Szene, R. Kelly, wird des schweren sexuellen Missbrauchs in zehn Fällen beschuldigt. Ihm drohen zwei bis sieben Jahre Haft - pro Vergehen. In einem Interview wehrt sich der 52-Jährige vehement gegen die Vorwürfe und teilt gegen eine Kollegin aus.

Der US-Sänger R. Kelly hat sich erstmals nach seiner Anklage zu den Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs geäußert und diese scharf zurückgewiesen. Der 52-Jährige kritisierte, dass die gegen ihn seit Jahren vorliegenden Missbrauchsvorwürfe nun erneut hervorgeholt würden. Damit sollten die vor Gericht verhandelten Anschuldigungen in der Öffentlichkeit als "real" dargestellt werden.

"Ich habe diese Dinge nicht getan. Das bin nicht ich", sagte R. Kelly in einem Interview mit dem Sender CBS. Die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen tat er als "Gerüchte" ab. "Ob es sich um alte Gerüchte, neue Gerüchte oder künftige Gerüchte handelt, sie sind nicht wahr", sagte Kelly. Der Sänger verbrachte das Wochenende nach der Anklageerhebung im Gefängnis in Chicago.

Zudem widersprach Kelly Medienberichten, wonach er in seinen Häusern in Chicago und Atlanta Frauen als Sexsklavinnen festgehalten habe. "Das muss ich nicht. Warum sollte ich?" Die Vorwürfe bezeichnete er als "dämlich". Kelly wird des schweren sexuellen Missbrauchs in zehn Fällen beschuldigt. Pro Vergehen drohen ihm zwei bis sieben Jahre Haft. Betroffen sind vier Frauen, von denen drei zur mutmaßlichen Tatzeit noch minderjährig waren. Die Taten sollen sich über einen Zeitraum von zwölf Jahren erstreckt haben. Wann ein Prozess beginnen könnte, ist unklar.

Sänger reagiert auf Lady Gagas Kommentar

In einem weiteren Ausschnitt äußerte sich R. Kelly zu Kollegin Lady Gaga. Die 32-jährige Sängerin hatte angekündigt, nie wieder mit dem Musiker zusammenarbeiten zu wollen. "Sie ist ein großes Talent. Es ist schade, dass es mit ihrer Intelligenz bei dieser Sache nicht so weit her ist", kommentierte R. Kelly.

Bekannt wurde R. Kelly mit Hits wie "I Believe I Can Fly". Ihm wird seit Jahrzehnten Missbrauch von Minderjährigen vorgeworfen. 2002 wurde bereits Anklage wegen Kinderpornographie gegen ihn erhoben. Sechs Jahre später wurde er freigesprochen.