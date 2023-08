Mit "Die Verräter - Vertraue Niemandem" geht bei RTL demnächst eine nigelnagelneue Show auf Sendung. Die ersten sieben der insgesamt 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind jetzt schon mal bekannt. Ist unter ihnen bereits ein Bösewicht?

Die ersten Promis in der neuen RTL-Show "Die Verräter - Vertraue Niemandem" stehen offiziell fest. RTL hat die Namen von sieben Kandidatinnen und Kandidaten bekannt gegeben, die in dem Reality-Krimi-Format in die Bütt steigen werden. Insgesamt kämpfen ab dem 20. September 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit- und gegeneinander um einen Schatz in Höhe von 50.000 Euro. Unter ihnen werden drei "Verräter" sein, die sich das Preisgeld alleine unter den Nagel reißen wollen.

Die ehemalige "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darstellerin Susan Sideropoulos ist ebenso mit von der Partie wie "Tatort"-Star Christine Urspruch. Auch Claude-Oliver Rudolph, bekannt aus zahlreichen Filmen, die von "Das Boot" bis "James Bond" reichen, macht mit. Komplettiert wird die Schauspielriege von Kollege Florian Fitz, der unter anderem seit 2017 Teil der ZDF-Serie "Bettys Diagnose" ist.

Wer Schauspielerfahrung hat, hat möglicherweise einen kleinen Vorteil bei dem Format. Doch es wagen sich auch Stars mit einem anderen beruflichen Hintergrund an das Experiment. Zu ihnen zählt etwa der Rapper Jalil. Überdies gibt sich Ex-Handball-Nationalspieler Pascal Hens nach "Let's Dance" nun bei einer weiteren RTL-Show die Ehre. Und auch Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack steigt in den Ring, um sich ein gutes Jahr nach der Trennung von Stefan Mross eigenständig zu zeigen.

"Verräter" versus "Loyale"

Das Konzept von "Die Verräter - Vertraue Niemandem" erinnert an das Partyspiel, das als "Werwölfe" oder "Mafia" bekannt ist. Aus den 16 Kandidatinnen und Kandidaten wählt Spielleiterin Sonja Zietlow heimlich drei Verräter aus. Sie dürfen jede Nacht einen "Loyalen" eliminieren, wie die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Sendung genannt werden. Die Loyalen müssen hingegen einen Verräter enttarnen.

Im Gegensatz zu den Promis weiß das TV-Publikum von Anfang an, wer die faulen Äpfel sind. Befindet sich unter den verflixten Sieben, die nun vorgestellt wurden, schon ein Bösewicht? Das erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer erst, wenn die Sendung ausgestrahlt wird.

"Die Verräter" läuft ab dem 20. September immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL. Auf RTL+ sind die ersten beiden Folgen der Adaption eines niederländischen Erfolgsformats schon am 13. September zu sehen.