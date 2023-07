Demnächst will Rita Ora mit der Veröffentlichung ihres dritten Longplayers "You & I" mal wieder musikalisch für Furore sorgen. Jetzt aber zieht sie die Aufmerksamkeit erst einmal anderweitig auf sich: mit einem freizügigen Auftritt bei einer Modenschau in Paris.

Seit Rita Ora vor elf Jahren die Manege im Pop-Zirkus betreten hat, hat sie sich zu einer der angesagtesten Sängerinnen überhaupt gemausert. Dabei macht sie nicht nur musikalisch regelmäßig Schlagzeilen, sondern auch mit so manchem glamourösen Auftritt.

Eine Kostprobe davon gab die 32-Jährige nun wieder mal in Paris. Zur "Azzedine Alaïa"-Show während der Haute Couture Week erschien Ora in einem engen und durchsichtigen Kleid aus schwarzer Spitze. Den BH ließ sie bei diesem Outfit mal eben einfach weg. Untenrum wiederum trug sie lediglich einen knappen Tanga.

Auf Schmuck verzichtete die Britin mit Wurzeln im Kosovo komplett und ließ so das Kleid für sich sprechen. Ihren Look unterstrich sie mit einem Pferdeschwanz und schwarzen High Heels.

Neues Album am 14. Juli

Rita Ora schritt an der Hand eines Freundes zur Show und posierte selbstbewusst für die Fotografen. In der Front Row nahm sie dann neben Anna Wintour, der Chefredakteurin der US-amerikanischen "Vogue", Platz.

Während sie in Paris die Blicke auf sich zog, nimmt Ora auch die Gehörgänge des Publikums in diesen Tagen wieder verstärkt ins Visier. So erschien mit dem Song "Don't Think Twice" am Freitag ihre mittlerweile dritte Vorabsingle aus dem Album "You & I", das am 14. Juli veröffentlicht werden soll. Zuvor waren bereits "You Only Love Me" und das Fatboy-Slim-Cover "Praising You" erschienen, mit dem Ora im Mai auch in einer Pause beim Eurovision Song Contest aufgetreten war.

"You & I" wiederum ist der dritte Longplayer, den die Sängerin seit ihrem Karrierebeginn 2012 auf den Markt bringt. Ihr bis dato letztes Album "Phoenix" war 2018 erschienen und enthielt unter anderem den Hit "For You" mit Liam Payne, der in Deutschland Platz eins der Charts eroberte.