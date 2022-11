Sängerin Dua Lipa, die familiäre Wurzeln im Kosovo hat, hat gerade die albanische Staatsbürgerschaft angenommen. Ihrer in Pristina geborenen Kollegin Rita Ora wird nun eine Ehre anderer Art zuteil: Ihr Konterfei ziert fortan eine Briefmarke.

Die Sängerinnen Dua Lipa und Rita Ora haben einiges gemeinsam. Nicht das Alter - die beiden trennen dann immerhin doch knapp fünf Jahre. Auch nicht den Geburtsort, denn während die heute 27-jährige Dua Lipa bereits in London zur Welt kam, wurde die 32 Jahre alte Rita Ora noch in Pristina geboren. Aber der familiäre Hintergrund und Lebenslauf der beiden weisen durchaus Parallelen auf.

So flüchteten Dua Lipas Eltern aus dem Kosovo, als sich Anfang der 90er-Jahre die Konflikte im ehemaligen Jugoslawien zuspitzten. Auch Rita Oras Vater und Mutter kehrten mit der kleinen Rita und deren Geschwistern angesichts der politischen Entwicklungen ihrer Heimat den Rücken. Beide Familien landeten schließlich in Großbritannien.

Was Dua Lipa und Rita Ora überdies eint, ist, dass sie die Wurzeln ihrer Herkunft weiter hochhalten. Dua Lipa ging gerade erst sogar so weit, die albanische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Albanien und der benachbarte Kosovo, in dem ebenfalls vor allem Albaner zu Hause sind, sind gesellschaftlich und kulturell eng verflochten. Anders als im Falle seines Nachbarlands ist der völkerrechtliche Status des Kosovos jedoch umstritten. Dass er sich 2008 zur Republik ausrief, wird nicht von allen Staaten anerkannt.

Überraschung zum Geburtstag

Dennoch schickt sich die Region an, ihre eigenen Wege zu beschreiten - zum Beispiel im Postwesen. Und so hat die dortige Post einem der aktuell berühmtesten Kinder des Kosovos nun eine ganz besondere Ehre zuteilwerden lassen: eine eigene Briefmarke, wie Rita Ora stolz auf ihrer Instagram-Seite verkündet.

"Ich bin so dankbar heute", schreibt die Sängerin zu einem Bild der Marke, die ihr lachendes Konterfei zeigt. Die Veröffentlichung des Postwertzeichens sei eine Überraschung zu ihrem 35. Geburtstag am Samstag gewesen. Auch ihr Großvater Besim Sahatciu sei für seine Verdienste um die Kunst und den Film geehrt worden, verrät Ora und zeigt auch diese Marke auf einem weiteren Bild.

Wegen beruflicher Verpflichtungen habe sie der Veröffentlichung der Marken nicht persönlich beiwohnen können, erklärt Ora. Doch sie wolle dies beizeiten nachholen und ihre Wertschätzung für diese ganz besondere Form der Anerkennung zum Ausdruck bringen.