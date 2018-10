Unterhaltung

Zum 25. Todestag: River Phoenix' Freundin bricht ihr Schweigen

1993 stirbt der Schauspieler River Phoenix vor einem Club in Hollywood an einer Überdosis. Jetzt spricht seine damalige Freundin Samantha Mathis zum ersten Mal öffentlich über diese schicksalhafte Nacht.

Es ist der 31. Oktober 1993. River Phoenix, Schauspieler in Filmen wie "Little Nikita" und "My Private Idaho" und leidenschaftlicher Musiker, kollabiert vor dem Viper Room in Los Angeles und stirbt. In dem kleinen Club, der damals Johnny Depp gehörte, spielten seinerzeit einige legendäre Bands, ehe sie zu Weltruhm gelangten.

River ist zuvor mit seiner Freundin Samantha Mathis unterwegs. Die zwei haben sich bei den Dreharbeiten zu "The Thing Called Love - Die Entscheidung fürs Leben" kennengelernt. Heute ist Mathis unter anderem in TV-Serien wie "Grey's Anatomy" und "Under The Dome" zu sehen. Mathis muss in dieser Nacht dabei zusehen, wie ihr Freund stirbt und spricht jetzt - 25 Jahre nach seinem Tod - zum ersten Mal öffentlich über das Erlebte.

"Irgendetwas lief falsch"

"Ich spürte, dass an diesem Abend irgendetwas falsch lief. Etwas, das ich nicht verstand," sagt sie in einem Interview mit dem "Guardian". "Ich habe nicht gesehen, wie er Drogen genommen hat, aber er war high auf eine Weise, bei der ich mich nicht wohl fühlte."

Mathis erzählt, sie sei mit River und seinen Geschwistern Leaf - heute besser unter dem Namen Joaquin Phoenix bekannt - und Rain unterwegs gewesen. Die vier wollten eigentlich nur einen kurzen Stopp im Viper Room einlegen, doch dann änderte River diesen Plan. "Er sagte zu mir: 'Oh, da spielen heute einige Musiker auf der Bühne, und sie wollen, dass ich mit ihnen spiele. Ist das okay?'" Bislang habe sie nur mit ihrem Therapeuten über das gesprochen, was dann folgt. Denn 45 Minuten nach diesem Satz ist River Phoenix tot.

Samantha Mathis kommt gerade von der Toilette, als sie sieht, wie sich ihr Freund mit einem anderen Mann prügelt und beide vom Türsteher durch den Seiteneingang aus dem Club geschoben werden. Dann fällt Phoenix aufs Pflaster und beginnt zu krampfen. "Was hast du getan? Was tust du?", schreit Mathis Rivers Kontrahenten an. Doch der sagt nur: "Lass ihn in Ruhe, du verdirbst seinen Trip." River Phoenix stirbt kurz darauf an einem Speedball, einem Mix aus Kokain und Heroin, auf dem Asphalt vor dem Viper Room. Die herbeigerufenen Sanitäter können nichts mehr für ihn tun. Phoenix wird nur 23 Jahre alt.

Mathis beschreibt ihn als "sensiblen und obsessiven" Menschen. Würde er heute noch leben, glaubt Mathis, würde er noch immer schauspielern, Regie führen, die Umwelt retten und einfach leben und abhängen. Und sie fügt hinzu: "Oh Gott, wäre das nicht schön?"

Quelle: n-tv.de