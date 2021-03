2004 mit Pierce Brosnan in "After The Sunset", aber im Bikini.

Merke: Der Badeanzug ist der neue Bikini und eine 54-Jährige sieht gut darin aus. Nicht schlecht als Erkenntnis für einen März-Sonntag, an dem halb Deutschland nach Mallorca fliegt und die andere Hälfte sich bald zu Hause einschließen darf.

Salma Hayek ist eine der schönsten Schauspielerinnen Hollywoods, finden sehr sehr viele Menschen. Und dass die Latina weiß, ihren Körper einzusetzen, zeigt ein neues Instagram-Foto, dass die 54-Jährige im Badeanzug zeigt.

Denn Salma Hayek weiß, wie sie ihre knapp 18 Millionen Instagram-Follower begeistern kann: Die Schauspielerin teilte einen "Schnappschuss" vom Pool und fügte den alseits beliebten Hashtag #sundayfunday" hinzu. Für das Bild posiert Hayek in einem bordeauxroten Badeanzug, mit Sonnenbrille und offenen, lockigen Haaren. Innerhalb von nur zwei Stunden klicken mehr als 400.000 User auf den "Gefällt mir"-Button.

Und dann die Kommentare der User! Na klar, wozu macht man das alles denn auch? Die Safttage, das Work-Out, die Peeligs - das hat doch einen Sinn, wird sich Salma Hayek denken, wenn sie heute Abend auf der Couch lümmelt und sich das alles durchliest. Zum Beispiel: "Wow, was für ein wunderschöner Ort (und eine wunderschöne Frau)", schreibt da ein offensichtlich begeisterter User. Und über die nächste Bemerkung wird sich die Mittfünfzigerin sicher ganz besonders freuen: "Man sieht dir dein Alter überhaupt nicht an. Du siehst wunderschön aus", erklärt ein weiterer Follower.

Die meisten schicken zwar nur Herzen und Feuer-Symbole, aber andere geben sich richtig Mühe in ihren Kommentaren: "Du bringst mich um", schreibt ein Fan, und ein anderer gibt sich fast philosophisch: "Kleine Schritte in unserem Denken, kleine Veränderungen in unserer Energie können zu großartigen Resultaten führen. (...) Man kann alles sein, tun und haben, was man will."

Dass Salma Hayek sehr gut Bademode tragen kann, hat die gebürtige Mexikanerin schon oft bewiesen, denn sie teilt regelmäßig Bilder vom Strand oder im Pool mit ihren Fans - und geizt dabei nicht mit ihren Reizen.