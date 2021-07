Carrie Bradshaw is back! Sarah Jessica Parker verzaubert am Set

Sarah Jessica Parker. Wer diesen Namen liest, hört im Kopf schon ganz klar die Titelmelodie der Serie, die sie einst zur Mode-Ikone macht. Momentan wird das "Sex and the City"-Spin-off "And Just Like That ..." in New York gedreht. Fans können sich wieder auf ausgefallene "Carrie"-Looks freuen.

Endlich sind Carrie, Miranda und Charlotte wieder vereint: Sarah Jessica Parker steht gemeinsam mit Cynthia Nixon und Kristin Davis für das langersehnte "Sex and the City"-Spin-off "And Just Like That ..." in New York vor der Kamera. Die ersten Fotos vom Set beweisen: Parker alias Carrie Bradshaw hat ihr Modebewusstsein nie verloren.

Extravagantes Outfit

Sarah Jessica Parker am Set der Serie "And just like that" in New York City am 13. Juli 2021. (Foto: IMAGO/RW/MediaPunch)

Die Schauspielerin wurde in einem champagnerfarbenen Jumpsuit auf der Straße in New York abgelichtet. Ein schwarzer Blazer mit auffälligem Blumenmuster rundet den Look perfekt ab. Regenbogenfarbene High Heels und ein Hut samt Federschmuck gaben dem Outfit einen besonderen Touch. Eine weitere Besonderheit: Parker trug zwei Handtaschen übereinander.

Die "SATC"-Ladys perfekt gestylt am Set

Vor wenigen Tagen posteten die drei Schauspielerinnen, die wieder die Hauptrollen übernehmen, auf Instagram ein Foto vom Set, wie sie zusammen über die Straßen des Big Apple schlendern. In einem angesagten, schwarz-weiß karierten Midirock, der bis knapp unter die Brust reicht, grinst Bradshaw-Darstellerin Parker in die Kamera.

Dazu kombinierte sie ein weißes T-Shirt, einen beigen Mantel und schwarze Plateau-Pumps. Bei den Accessoires setzte sie auf eine auffällige türkisfarbene und eine weiße Kette, mehrere Armbänder sowie eine braune Ledertasche. Natürlich müssen sich aber auch Cynthia Nixon und Kristin Davis nicht verstecken.

Kristin Davis am Set des "SATC"-Spin-offs. (Foto: IMAGO/RW/Media Punch)

Die Fans der Kult-Serie zeigen sich allerdings etwas irritiert bei dem Anblick von "Charlotte"-Darstellerin Kristin Davis. Während sie im vergangenen Jahr noch so aussah, als wäre die Zeit stehen geblieben, wirkt ihr Gesicht jetzt sichtlich gestrafft und etwas aufgedunsen. Ob da wirklich ein Schönheitschirurg seine Finger im Spiel hatte, verrät die 56-Jährige bislang nicht.

Einziger Wermutstropfen bei all der Freude um das groß angekündigte Spin-off: Die allseits beliebte Figur "Samantha Jones", gespielt von Kim Cattrall, wird nicht in die Serie zurückkehren. In einem Statement auf Instagram erklärte die Schauspielerin, dass die Spekulationen, dass sie ihre Kolleginnen nicht möge, nicht wahr seien: "Das habe ich nie gesagt. Das würde ich nie." Cattrall hatte bereits nach dem zweiten "Sex and the City"-Film klargemacht, dass sie nicht mehr die Rolle der "Samantha" verkörpern wolle.