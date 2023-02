Ihre Fans feiern Selena Gomez dafür: In einem neuen Beitrag in den sozialen Netzwerken präsentiert sich die Schauspielerin und Sängerin komplett von ihrer natürlichen Seite. "Ich", lautet ihr kurzer und knapper Kommentar dazu.

US-Star Selena Gomez zeigt sich in einer aktuellen Bilderreihe ungeschminkt. Die Sängerin teilt mit ihren 375 Millionen Instagram-Fans in ihrem jüngsten Post insgesamt drei Fotos, auf denen sie nicht nur ihr natürliches Gesicht zeigt. Sie präsentiert auch ihr naturbelassenes, gelocktes Haar und offenbart zudem einige Hautunreinheiten. Ihren Post kommentiert sie mit einem einzigen Wort: "Ich."

Ihre Followerinnen und Follower feiern Gomez dafür. In mehr als 50.000 Kommentaren erhält die 30-Jährige viele Komplimente. So sind dort etwa Lobpreisungen wie "Wunderschön", "Natürliche Schönheit" oder "Du bist ein Vorbild für alle Menschen" zu lesen. Gomez sende mit diesen Bildern vor allem eine positive Botschaft an junge Mädchen und Frauen, finden viele außerdem. Knapp fünf Millionen Fans ließen für die Sängerin und Schauspielerin bereits ein Like da.

Gomez machte von dem immer populärer werdenden Natural-Look bislang kaum Gebrauch. Ihre Social-Media-Kanäle nutzt sie im Gegensatz zu einigen Kolleginnen eher selten für private Schnappschüsse. Deswegen tummeln sich dort vor allem professionelle Fotos von Shootings, in denen sie meist stark geschminkt und perfekt gestylt zu sehen ist.

Liebesgerüchte gekontert

Zuletzt erlaubte sie jedoch in dem Dokumentarfilm "Selena Gomez: My Mind & Me" für den Streamingdienst Apple TV+ bislang ungewohnte Einblicke in ihr Leben abseits der Kameras und Bühnen. In der Doku wird unter anderem ihr Kampf gegen ihre bipolare Störung thematisiert.

Die 1992 im US-Staat Texas geborene Gomez stand bereits als Kind vor der Kamera und feierte als jugendlicher Disney-Star in der Serie "Die Zauberer vom Waverly Place" ihren Durchbruch. Neben der Schauspielerei schlug sie auch eine Gesangskarriere ein.

Zu ihrer Popularität trug zudem ihre Beziehung zu Justin Bieber bei, dessen On-Off-Freundin sie mehrere Jahre war. Gerüchte, dass sie derzeit mit Chainsmokers-Sänger Andrew Taggart liiert sei, konterte sie vor Kurzem mit einem eindeutigen Statement: "Ich bin Single."