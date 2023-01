Ihr Ex Justin Bieber hat in seiner Frau Hailey offenbar die große Liebe gefunden. Selena Gomez scheint es dagegen nicht allzu eilig mit einer neuen Partnerschaft zu haben. Auf Gerüchte, Chainsmokers-Sänger Andrew Taggart sei womöglich ihr neuer Freund, reagiert sie ziemlich kühl.

Auch wenn die Gerüchteküche brodelt - so schnell wird Selena Gomez ihren Single-Status offenbar nicht aufgeben. Darauf lässt ein mittlerweile wieder gelöschter Post der Sängerin und Schauspielerin schließen.

Das US-Portal "Page Six" hatte Bilder veröffentlicht, die Gomez mit Andrew Taggart, dem Sänger der Band The Chainsmokers, beim Bowling in New York zeigen. Die Spekulationen, dass die beiden ein Paar seien, ließen daraufhin nicht lange auf sich warten.

Auf die Gerüchte antwortete Gomez nun mit einem Schwarz-Weiß-Bild in ihrer Instagram-Story, zu dem sie schrieb: "Ich mag es zu sehr, alleine zu sein." Dazu postete sie überdies den Hashtag #iamsingle. Damit dürfte offiziell klar sein: Gomez ist nach wie vor ohne festen Partner unterwegs und möchte es offenbar auch erstmal bleiben.

"Ich würde jeden nehmen"

Pech für Taggart, der zuletzt mit Eva Jobs, der 24-jährigen Tochter von Steve Jobs, zusammen gewesen sein soll. Wie ein Insider laut "People"-Magazin ausplauderte, waren er und Gomez an besagtem Bowling-Abend auch gar nicht alleine, sondern in einer Gruppe unterwegs.

Seit der Trennung von Justin Bieber im Jahr 2018 ist es - abgesehen von einer kurzen Romanze mit Sänger The Weeknd - ziemlich ruhig im Liebesleben von Gomez. Im Mai vergangenen Jahres hatte die 30-Jährige in der Show "Saturday Night Live" selbstironisch gescherzt: "Ich möchte nur an das Universum weitergeben, dass ich an die Liebe glaube. Ich würde gerne sagen, dass ich nach meinem Seelenverwandten suche - aber an diesem Punkt würde ich jeden nehmen." Ernst gemeint war das allem Anschein nach nicht.

Neben Bieber und The Weeknd gehören auch Sänger Nick Jonas und der deutsche DJ Zedd zu den Verflossenen von Gomez. Mit Bieber war sie bereits von 2010 bis 2013 liiert, ehe sie mit ihm Ende 2017 noch einmal für ein paar Monate zusammenkam. Wenngleich viele Fans in den beiden gerne ein Traumpaar gesehen hätten, waren sie wohl einfach nicht füreinander bestimmt. Stattdessen heiratete Bieber im Oktober 2018 seine heutige Ehefrau Hailey.