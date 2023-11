Vor fünf Jahren erhält Selma Blair die Diagnose Multiple Sklerose. Das hat nicht nur Einfluss auf ihre Karriere als Schauspielerin, sondern auch auf ihr Privatleben. Dates hatte die 51-Jährige seither nicht mehr, doch die Hoffnung auf die ganz große Liebe hat sie trotzdem noch nicht aufgegeben.

In einem Interview mit dem US-Magazin "Glamour" spricht Selma Blair jetzt nicht nur über ihre Multiple Sklerose (MS), sondern auch von der Hoffnung, noch einmal die Liebe zu finden. Und auch ihre Karriere seit der Diagnose macht sie in der Sonderausgabe "2023 Women of the Year" zum Thema.

"Was das Verliebtsein mit deinem Geist macht - das ist nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte", so die 51-Jährige. "Es färbt alles. Ich glaube immer noch, wenn ich mir selbst treu bleibe, wird diese eine Person eines Tages in mein Leben treten." Sie denke, sie habe es verdient und "dass ich in einer guten Position bin, um mich von meiner besten Seite zu zeigen". Zum ersten Mal in ihrem Leben habe sie Hoffnung, sagt Blair weiter, gibt aber auch zu, dass sie seit Bekanntgabe ihrer Diagnose Sorge habe, dass die Krankheit mögliche Verehrer vergraulen könnte. "Ich denke, dass ich gesagt habe, dass ich behindert bin, verwirrt die Leute einfach", erklärt sie. "Als ob ich keine Vagina hätte."

"Hatte schlechte Beziehungen"

Schon früher war es für Selma Blair in Sachen Liebe nicht immer leicht. "Ich hatte eine schlechte Beziehung. Mir war nicht klar, wie emotional missbräuchlich und kontrollierend sie waren und wie die Männer es ausnutzten, mich in einer wirklich verletzlichen Zeit zu treffen." Sie habe früher geglaubt, die Misshandlung "verdient" zu haben. "Wenn man sich in einer schwierigen Lage befindet, kann man auf opportunistische Leute treffen. Das ist wirklich gefährlich." Von 2004 bis 2006 war Selma Blair mit Ahmet Zappa verheiratet, von 2010 bis 2012 mit Jason Bleick zusammen. Mit ihm hat sie den heute zwölfjährigen Sohn Arthur.

Seit der Diagnose vor fünf Jahren hatte Blair eigener Aussage nach kein einziges Date mehr. Kürzlich sei sie auf der Geburtstagsparty eines Freundes aber einem Menschen begegnet, der sie zum Umdenken bewegt habe. "Irgendetwas an dieser Person inspirierte mich dazu, mich selbst anders zu sehen, und zwar durch die Art, wie er die Welt betrachtete", so Blair. "Schon bei diesem kurzen Treffen dachte ich: Ich habe etwas, von dem ich gar nicht wusste, dass ich es habe."

"Weil ich kein großer Star war, hat mich niemand gesucht"

In dem sehr offenen Interview spricht die Schauspielerin außerdem über den Einfluss ihrer MS-Diagnose auf ihre Karriere. "Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich mit der Schauspielerei nie richtig in Schwung gekommen bin, denn nach 'Hellboy' war ich so krank, dass ich mich zurückgezogen habe. Und weil ich kein großer Star war, hat mich niemand gesucht", resümiert sie. Doch sie wisse, dass sie weitermachen könne, wenn sie wolle. "Ich denke, das ist der Schlüssel zu allem. Wenn man sich mit sich selbst wohlfühlt, macht es nichts, wenn man strauchelt, weil man weiß, wie man sich wieder aufraffen kann." Und sie bemerkt an sich, dass sie "so eine verdammte Entschlossenheit" hat.

Multiple Sklerose ist eine Erkrankung des Nervensystems, bei der Entzündungen im Rückenmark und Hirn auftreten. Selma Blair hatte ihre Diagnose im Jahr 2018 öffentlich gemacht. Jahrzehntelang sei ihre Krankheit trotz Kontrollverlusts über den eigenen Körper von Ärzten unerkannt geblieben. "Wenn du ein Junge mit diesen Symptomen bist, bekommst du ein MRT. Als Mädchen wird man als verrückt' bezeichnet", sagte sie dazu einmal.