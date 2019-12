Im Sommer feierte Prinz George bereits seinen sechsten Geburtstag. Klar, dass er in dem Alter auch schon ganz genaue Vorstellungen davon hat, was ihm der Weihnachtsmann unter den Baum legen soll. Ausgeplaudert hat dies nun sein Vater, Prinz William.

Prinz George hat seinen Brief an den Weihnachtsmann schon längst geschrieben. Das verriet nun sein Vater, Prinz William, im Weihnachtsspezial "A Berry Royal Christmas" des britischen Senders BBC.

Und was wünscht sich ein moderner Prinz heutzutage? Der Sechsjährige bleibt bodenständig: "George hat bereits seine Liste für den Weihnachtsmann geschrieben. Er liebt Zeichnen, er ist ein sehr guter Zeichner", sagte William laut der britischen "Daily Mail".

William und seine Frau, Herzogin Kate, würden dem kleinen George daher wohl Zeichen-Material schenken - oder etwas, das mit Fußball zu tun hat: "Er liebt auch seinen Fußball", so William.

Außerdem verriet der 37-Jährige, der nicht nur glühender Fan von Aston Villa, sondern auch der Präsident des englischen Fußballverbandes ist, welchem britischen Klub sein Sohn die Daumen drückt: "Ich versuche, unparteiisch zu sein. Ich habe ihm gesagt, dass er jeden Verein unterstützen kann, nur nicht Chelsea - also hält er es natürlich mit Chelsea."

Premiere beim "Christmas Day Walk"

Für Prinz George und seine Schwester, die vierjährige Prinzessin Charlotte wird es in diesem Jahr zu Weihnachten auch eine Premiere geben. So werden sie erstmals am alljährlichen "Christmas Day Walk" der britischen Royals teilnehmen. George und Charlotte laufen am 25. Dezember mit ihren Eltern vom Sandringham House in Norfolks, wo sie mit der Queen Weihnachten feiern, zur Kirche St. Mary Magdalene. Williams und Kates jüngster Sohn, der erst ein Jahr alte Prinz Louis, sei noch zu jung für die Weihnachtstradition und werde zu Hause in der Obhut von Herzogin Kates Eltern bleiben, berichtet zudem der "Daily Mirror".

Die Herzogin und ihr Mann hielten die Zeit reif dafür, ihre Kinder an dem Ritus teilhaben zu lassen, meldet unterdessen "The Sun" unter Berufung auf einen Insider. Demnach hoffen die Royals auch, mit den Fotos der Traditionen pflegenden Bilderbuch-Familie das Prinz-Andrew-Debakel wieder etwas in Vergessenheit geraten zu lassen. Dem Sohn der Queen und Williams Onkel wird der sexuelle Missbrauch einer Minderjährigen angelastet. Beim Versuch, sich gegen die Vorwürfe zu verteidigen, verstrickte sich Prinz Andrew in Lügen und Widersprüche.

Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan werden bei der Weihnachtsfeier der Queen nicht mit von der Partie sein. Das Fest verbringen sie mit ihrem Sohn Archie und Herzogin Meghans Mutter Doria. Elizabeth II. sei damit einverstanden, heißt es.