Am Freitag startet die neue Staffel der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und bietet elf Prominenten übergangsweise eine neue Heimat. Zum ersten Mal wird das Camp in Südafrika aufgeschlagen. Der Sender gewährt nun einen Vorab-Blick auf die örtlichen Gegebenheiten.

RTL hat die ersten offiziellen Bilder vom Dschungelcamp aus Südafrika veröffentlicht. Kein Geringerer als Dr. Bob führt in einem Clip, der vorab vom Sender veröffentlicht wurde, durch die neue Unterkunft, in der ab kommenden Freitag zwölf mehr oder minder bekannte Promis einziehen werden. Schnell wird klar: Wie im australischen Busch wird auch in Südafrika an allem gespart, was mit Luxus zu tun hat.

Das stille Örtchen. (Foto: RTL / Stefan Menne)

Zunächst führt eine lange Holzbrücke sowie ein aus Baumstämmen und Ästen gebauter Tunnel die Stars ins Camp. Letzterer wird im Dunkeln offenbar nur mit ein paar einfachen Laternen beleuchtet. Zum Schlafen stehen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einmal mehr Feldbetten und Hängematten zur Verfügung. Das Essen wird traditionell über dem Lagerfeuer zubereitet.

"Das Camp hier unterscheidet sich nicht so sehr von dem in Australien. Es hat etwas mehr Fläche und der Fluss ist größer", so Dr. Bob zu den örtlichen Gegebenheiten. "In Südafrika sind Skorpione und Schlangen die größte Gefahr für unsere Stars. Wir haben ihnen bereits erklärt, wie vorsichtig sie im Camp sein müssen. Uns ist es wichtig, ihnen klarzumachen, dass sie nicht in einem Studio leben, sondern in der echten Wildnis", erklärt er außerdem.

Gefährliches Duschabenteuer?

Zum Kochen steht zudem eine kleine, rustikale Küchenecke bereit. Deutlich mehr Überwindung dürften dagegen das Klohäuschen und die Buschdusche kosten. Beides lädt nicht unbedingt zum Verweilen ein. Da sich hinter der Dusche direkt ein Fluss befindet, warnt Dr. Bob schon jetzt vor Schlangen und Hippos: "Wenn ich hier duschen müsste, ich würde mich immer genau umsehen."

Dr. Bob testet schon mal die Pritschen. (Foto: RTL / Stefan Menne)

Dass die kommende Staffel die beste der bisherigen Show-Geschichte wird, da ist sich der 71-Jährige bereits jetzt sicher. "Ich durfte alle Stars schon kennenlernen. Noch nie haben so viele von ihnen nur ein Ziel gehabt: die Dschungelkrone. Fast jeder will gewinnen. Das ist eine sehr ehrgeizige Gruppe mit extrem starken Charakteren. Ich freue mich sehr auf die kommenden Wochen", so der Australier im Gespräch mit RTL weiter.

Neben der neuen Heimat zeichnet sich die 16. Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" übrigens auch durch einen neuen Titelsong aus. Dabei handelt es sich um einen altbekannten Klassiker in frischem Gewand. Die Disco Boys aus Hamburg haben ihren Track "Around The World" aus dem Jahr 2012 von Dazz remixen lassen und damit das erste Dschungel-Insekt auf den Weg geschickt: den Ohrwurm.

Am 21. Januar startet um 21.30 Uhr (auch auf RTL+) die 15. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL.