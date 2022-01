Es sind wirklich erschwerte Bedingungen, unter denen das Dschungelcamp in diesem Jahr stattfindet. Erst fällt eine Kandidatin wegen eines gefälschten Impfpasses aus, nun erwischt Corona noch vor Beginn der Show den ersten Kandidaten: Lucas Cordalis hat sich infiziert.

Am Freitag geht es endlich los. Dann öffnet das Dschungelcamp in Südafrika seine Tore. Für die RTL-Zuschauerinnen und -Zuschauer bedeutet dies, ab 21.30 Uhr einzuschalten. Doch von den ursprünglich zwölf Kandidatinnen und Kandidaten in diesem Jahr werden sie dann erst mal nur elf am Lagerfeuer zu Gesicht bekommen.

Wie RTL bekannt gab, wurde Lucas Cordalis kurz vor Beginn von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" positiv auf das Coronavirus getestet. Ausgerechnet er, möchte man da sagen. Schließlich zählt der Mann von Daniela Katzenberger sicher zu den prominentesten Dschungel-Stars in diesem Jahr. Als Sohn des allerersten Dschungelkönigs Costa Cordalis hatte er sich zudem einiges vorgenommen, um in die Fußstapfen seines Vaters zu treten.

Der erste PCR-Test, dem sich Cordalis in Südafrika unterzog, sei positiv gewesen, teilte RTL mit. Zur Einreise sei dagegen noch ein negativer PCR-Test Voraussetzung gewesen, der nicht älter als 48 Stunden sein durfte.

Ohne Symptome in Selbstisolation

Dem 54-Jährigen gehe es gut, er zeige keinerlei Symptome, heißt es weiter. Er befinde sich nun in Selbstisolation und werde engmaschig medizinisch betreut. Dass das Dschungelcamp ohne ihn starten wird, steht fest. Ob er indes womöglich noch zu einem späteren Zeitpunkt ins Geschehen eingreifen kann, ist derzeit noch offen.

Auch im Team, das hinter den Kulissen in Südafrika für die Show tätig ist, habe es wenige positive Testergebnisse gegeben, wird mitgeteilt. Die Macher des Dschungelcamps seien jedoch darauf vorbereitet gewesen, und die Produktion laufe wie geplant weiter. Die positiven Corona-Fälle im Team stünden in keinem Zusammenhang mit der Infektion von Lucas Cordalis.

Es ist nicht der erste Trubel um die Show im Zusammenhang mit der Pandemie. Zuvor war bereits die ursprünglich als Kandidatin vorgesehene Reality-TV-Darstellerin Christin Okpara von der Teilnahme am Dschungelcamp ausgeschlossen worden. Sie war mit einem offensichtlich gefälschten Impfpass nach Südafrika eingereist.

Allen Widrigkeiten zum Trotz startet "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" am Freitag um 21.30 Uhr bei RTL. Das Finale der Sendung ist für den 5. Februar geplant. Am 6. Februar kommt es zum "Großen Wiedersehen" der Dschungel-Stars. Die Show ist auch auf RTL+ abrufbar.