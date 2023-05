Erst Anfang des Jahres hat Marc Terenzi seiner Verena Kerth einen Heiratsantrag gemacht. Eigentlich sollte das Paar auf Wolke sieben schweben. Doch zuletzt sind immer mehr dunkle Wolken aufgezogen: Sogar Vorwürfe von häuslicher Gewalt werden laut. Dem widerspricht das Paar jetzt deutlich.

Von Prügel-Gerüchten bis zu Alkohol- und Drogen-Vorwürfen: Zuletzt wollten die Negativ-Schlagzeilen um die Beziehung von Verena Kerth und Marc Terenzi kein Ende nehmen. "Das, was gerade passiert, nehmen wir sehr persönlich", sagt der 44-Jährige in einem RTL-Interview.

Gemeinsam mit seiner Verlobten äußert er sich auch zu den Veilchen, mit denen beide in letzter Zeit mehrfach abgelichtet worden sind. Zwischen dem Paar soll es seiner Äußerung nach nicht zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Beide beteuern hingegen erneut: Eines von Terenzis blauen Augen sei bei einem Badezimmer-Unfall entstanden. In dem Interview offenbart Terenzi einen weiteren Auslöser für ein anderes blaues Auge: "Wie sagt man das ... ein sexueller Unfall", erklärt Terenzi. Außerdem distanzierte sich Kerth von ihrem Titel als "Männerschlägerin", den die 41-Jährige von der Presse erhalten hat.

Seit Kerth als erste Kandidatin das diesjährige Dschungelcamp verlassen und von Terenzi in Australien vor laufenden Kameras einen Heiratsantrag bekommen hatte, scheint die Beziehung der beiden unter keinem guten Stern zu stehen. Neben den Mutmaßungen über Handgreiflichkeiten zwischen den beiden reißen auch Gerüchte über angebliche Alkohol- und Drogeneskapaden nicht ab. Auch dazu bezieht Kerth im RTL-Interview Stellung: "Natürlich sind wir super oft auf Events. Wir sind unterwegs, wir haben unsere Jobs. Wir treffen uns mit Leuten. Wir sind wie gesagt jetzt nicht die Stubenhocker oder so. Natürlich wird auch mal ein Glas Wein getrunken - aber alles in Maßen."

Was hier passiere, sei laut Verena "ein Horror" und "eine Vernichtungs-Maschinerie". Auch Marc zeigt für die negative Berichterstattung kein Verständnis: "Wir führen eine wunderbare Beziehung. Das Bild in der Presse entspricht nicht der Wahrheit." Auch dass Terenzi in der Beziehung gefangen sei, stempelt er als "Blödsinn" ab. "Wenn ich gehen will, dann gehe ich." Zuletzt sind Vorwürfe laut geworden, das Paar wäre nur noch zusammen, weil es bereits lukrative TV-Deals unterschrieben hätte.