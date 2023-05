Wirken in der Öffentlichkeit stets harmonisch: Marc Terenzi und Verena Kerth

Verena Kerth wehrt sich gegen Gerüchte, sie würde ihren Verlobten Marc Terenzi schlagen, ein altes Handy-Video zeigt Handgreiflichkeiten und ein Hollywood-Star, der unter die Schriftsteller gegangen ist, muss miese Kritiken einstecken. Vip Vip, Hurra! Die Promi-News der Woche sind da.

Endlich ist Frühling in Berlin und ich verreise ins Regnerische. Liebe Leserinnen und Leser, der heutige Wochenrückblick erfolgt aus dem schönen Baden-Baden, wo sich aktuell die schönsten Frauen Deutschlands treffen. Der "Playboy" verleiht den Playmate-Award des Jahres oder wie Goethe einst so schön sagte: "Schönheit ist überall ein gar willkommener Gast." Nur, um hier ganz klar Missverständnisse zu vermeiden: Ich bin natürlich nicht nominiert und lediglich zum Arbeiten hier! Ich überlege aber gerade, ob ich in diese Kolumne neuen Schliff bringen - und sie splitterfasernackt schreiben sollte.

Während die Schönen sich für die große Gala noch schöner machen lassen, sitze ich in Jogginghosen, unter denen ich ein Hauch von Nichts trage, in einer Hotel-Suite und blicke auf die Woche unserer Promis zurück.

Es vergeht zwar kein Tag, an dem nicht einer dieser vermeintlichen Social-Media-Promis für Likes und Reichweite im Internet eskaliert, aber für den meisten Gesprächsstoff in dieser Woche sorgte vor allem ein Pärchen: Verena Kerth und Marc Terenzi. Die Negativschlagzeilen reißen nicht ab. Dabei hat Marc scheinbar überglücklich seiner Verena doch erst vor wenigen Monaten vor ganz Dschungelcamp-Deutschland einen Heiratsantrag gemacht!

Immer wieder machen die beiden von sich reden. Mal geht es um lautstarke Wortgefechte in Hotelzimmern und Rezeptionisten, die über den Krawall auspacken, dann wieder sieht man sie mit einer großen Sonnenbrille auf den mutmaßlich geschwollenen Lidern, während er betont, seine ramponierte Lippe sei auf einen Ausrutscher in der Dusche zurückzuführen. Zugegeben: Das alles klingt inzwischen nur noch wenig glaubwürdig, aber als Außenstehender maßt man sich ja nicht an, über die Beziehungen von anderen Leuten zu urteilen. Außerdem soll es jede Menge Paare geben, bei denen es quasi dazugehört, sich regelmäßig ein bisschen mit gewissen Sextoys zu vermöbeln.

Kerth und Terenzi: Ist diese Liebe toxisch?

Bei Kerth und Terenzi allerdings scheint die Sache ernst zu sein und weit über einen gängigen Beziehungsstreit hinauszugehen. Die mehrfach geschwollenen Augenlider, blauen Augen, die aufgeplatzten Lippen: Ist häusliche Gewalt im Spiel? Ist diese Liebe toxisch? In der Vergangenheit auf ihre Beziehung angesprochen, flüchteten sich die Beiden stets in Ausreden.

Nun aber behauptet eine Freundin von Marc Terenzi, es würde sehr wohl häusliche Gewalt stattfinden, und zwar von ihr aus! "Die Tatsache, dass Verena ihn schlägt, ist demütigend für Marc, deshalb sagt er nichts. (…) Er rief mich mehrfach an, weinte. Seit er mit Verena zusammen ist, wollen auch seine Kinder nichts mehr mit ihm zu tun haben, worunter er sehr leidet."

Eine große Boulevard-Zeitung titelte dieser Tage: "Ist Verena Kerth eine Männer-Schlägerin?" Das Dementi des Paares erfolgt umgehend: Die Anschuldigungen seien "absolut haltlos", "böswillig" und "unwahr".

Die Gerüchteküche jedoch brodelt, seit die 41-Jährige ins Dschungelcamp zog. Die einen sagen, sie seien nur wegen diverser TV-Projekte zusammen, andere behaupten, die Radiomoderatorin springe für Terenzis Ex-Freundin Jenny Elvers ein, mit der eine Liebes-Doku geplant gewesen sei. Das Paar beteuert: "Wir sind zusammen, sind glücklich, wir trennen uns nicht, wir sind nicht wegen Verträgen zusammen. Deswegen glaubt nicht allen Quatsch, der hier in diesen Medien verbreitetet wird."

Vor dem Hintergrund eines Handy-Videos, das jetzt aufgetaucht ist, mehren sich aber Zweifel an diesen Aussagen. Es stammt aus dem Jahre 2017 und zeigt eine Straßenszene auf Mallorca. Darauf eindeutig erkennbar: Verena Kerth, die Marc Terenzi eine Ohrfeige verpasst. Angesprochen auf die Handgreiflichkeiten sprach die Ex-Freundin von Oliver Kahn von einem Ausrutscher, der nicht schönzureden sei. Neben den Anschuldigungen und Sorgen rund um das Thema häusliche Gewalt, stehen aber auch die mutmaßlichen Alkoholprobleme Terenzis im Raum. Freunde wünschen sich, er möge so schnell wie möglich eine Entziehungskur machen.

Und was war sonst so los die Woche?

Cheyenne Ochsenknecht ist erneut Mutter geworden, Boris Becker soll keine Lust mehr auf Deutschland haben und mit seiner Freundin Lilian wohl nach Mailand ziehen, und der "Bares für Rares"-Star Horst Lichter wehrt sich gegen Gerüchte, er und seine Frau würden nach 27 gemeinsamen Jahren getrennte Wege gehen.

Werfen wir zum Schluss einen Blick über den Großen Teich, wo ein Oscar gekrönter Hollywood-Schauspieler aktuell miese Kritiken einstecken muss. Kein Geringerer als Tom Hanks ist nämlich unter die Schriftsteller gegangen und hat seinen Debütroman veröffentlicht. Die Rezensionen aber seien alles andere als prickelnd. So sagte der 66-Jährige in einem Interview mit der BBC, negative Kritik habe es vor allem wegen seines Schreibstils gegeben. Aber wie heißt es so schön: Übung macht den Meister. Das beweisen seit nunmehr zehn Wochen unsere Promis bei "Let's Dance". Heute Abend ist schon Halbfinale. Einschalten nicht vergessen!