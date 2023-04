Marc Terenzi hat Ärger mit der Justiz, Mareile Höppner wehrt sich gegen sexuelle Belästigung und Laura Müller vermarktet ihren "geilen" Babybauch auf der Erotik-Plattform OnlyFans. Alles ziemlich heftig. Genauso wie die aktuellen Vorwürfe gegen Donald Trump.

"The regels sind the regels. We must them halten." Das sind sie, die denglischen Worte von Marc Terenzi, die - zumindest für Teilnehmer des Dschungelcamps - über die Jahre zum Bonmot geworden sind. Terenzi, der 2017 Dschungelkönig wurde, konnte bereits zu diesem Zeitpunkt auf eine langjährige Karriere mit vielen Hochs und Tiefs schauen. Somit war er quasi prädestiniert, an dem Format teilzunehmen. Anders als heute, wo die Teilnehmer immer mehr nach ihrer Instagram-Reichweite und ihren peinlichen Auftritten in sogenannten Bums-Formaten ausgesucht werden – und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Rückblicks auf die Woche der Stars!

Dass Marc Terenzi nach der gescheiterten Ehe mit Sarah Connor kein langwährendes Glück mehr in der Liebe hatte, ist weitestgehend bekannt. Der Italoamerikaner war liiert mit Reality-TV-Sternchen Gina-Lisa Lohfink, dem Playmate Myriel Brechtel und der Schauspielerin Jenny Elvers. Dschungelcamp-Liebhaber verfolgten seinen letzten Heiratsantrag in der Glotze. Der Sänger kniete an einem weißen Strand in Australien vor Radiomoderatorin Verena Kerth, die seinerzeit vom Zuschauer als erstes aus dem beliebten Format rausgepfeffert wurde.

Zuletzt häuften sich die Negativ-Schlagzeilen. Stress und lautstarke Rangeleien mit der Verlobten sowie der Rauswurf aus seiner Band sind nur ein kleiner Teil davon. Nun folgt das nächste Kapitel. Und dieses ist in der Abwärtsspirale, in der Marc Terenzi sich zu befinden scheint, eines, das mit seinen anderen Eskapaden nicht vergleichbar ist, denn: Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Tatverdachts der sexuellen Belästigung. Wie RTL bestätigt, liegt gegen den einst gefeierten Boyband-Star eine Anzeige vor. Hat Terenzi einer 15-Jährigen anzügliche Fotos und Nachrichten geschickt? Es gilt die Unschuldsvermutung.

Der Sänger Jay Khan soll seinem ehemaligen Band-Kollegen geschrieben haben: "Ich kann es nicht glauben, dass du so ignorant, skrupellos und ehrlich gesagt kaputt bist, Marc. Du brauchst Hilfe und du suchst definitiv an den falschen Stellen."

"Was jetzt kommt, ist sehr klein und sehr unlustig"

(Nach)hilfe in Sachen Respekt brauchen auch die Vögel, die es immer noch wagen, Frauen im Internet ungefragt Fotos ihres meist winzigen Gemächts zu senden und sich dabei selber groß fühlen. Dick Pics zu versenden ist übrigens kein Kavaliersdelikt und strafrechtlich relevant. Es vergeht kaum ein Tag, an dem eine Frau nicht sexuell belästigt wird.

In dieser Woche traf es Mareile Höppner. So schreibt die Moderatorin über das Penis-Foto auf ihrem Instagram-Account: "Was jetzt kommt, ist sehr klein und sehr unlustig." Der Absender schicke ihr nicht nur ekelhafte Bilder, sondern schreibe auch "ziemlich übergriffige Dinge" - sogar über ihr Kind. Inzwischen ist der Account gelöscht. Aber es bleibt wichtig, diese Leute umgehend in ihre Schranken zu weisen, indem man Anzeige erstattet.

Das Schöne: Unter dem Post gibt es neben der verständlichen Empörung auch viele wertschätzende und solidarische Kommentare von Männern: "Da kann man sich als Mann nur schämen und im Namen aller normalen Männer (…) um Entschuldigung bitten, dass es immer noch solche Negativ-Beispiele gibt."

Schwanger und geil

Auch ein Negativ-Beispiel, jedoch der etwas anderen Art, ist Donald Trump. Kaum eine Woche vergeht, in der der ehemalige amerikanische Präsident auf der Klaviatur der Peinlichkeit nicht in die Tasten haut. Nun musste er sich vor Gericht verantworten. Es ging aber nicht um geheime Dokumente, die er in privaten Räumlichkeiten bunkerte, sondern unter anderem um Schweigegeldzahlungen. Na, an wen denn? Seinen Wahlkampfhelfer? Korrupte Politiker? Kohle geflossen sei an niemand Geringeren als die Pornodarstellerin Stormy Daniels. Letztlich aber, so scheint es zumindest, wird dem Mann mit dem überbordenden Ego von seinen Anhängern alles verziehen. Auch die schlimme Frisur.

Amerika ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das weiß auch Trump-Fan-Boy Michi Wendler. Dem Mann scheint, wenn es um Kohle geht, nichts zu blöd zu sein. Dass seine schwangere Gattin Laura auf der Erotik-Plattform OnlyFans rumlümmelt, ist inzwischen weitestgehend bekannt. Nun geht das Paar, um Asche zu machen, noch einen Schritt weiter. Für zahlende Fans werden Fotos von Lauras Babybauch feilgeboten. Das Ganze kostet – natürlich extra! Wer noch mehr "unglaublich heiße Pics" sehen möchte, als nur die von Laura in blauer "Victoria's Secret"-Unterwäsche, muss einfach nur die beiden Keywords schreiben, die da lauten: "schwanger und geil". Dann lieber draußen "geile" Eier suchen! Frohe Ostern und bis nächste Woche!