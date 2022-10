In der fünften Staffel von "The Crown" schlüpft Elizabeth Debicki in die Rolle von Prinzessin Diana. Hier ist sie bei Dreharbeiten in London zu sehen.

Die einen bejubeln "The Crown", die anderen üben harsche Kritik an der Serie über das britische Königshaus. Bei der Produktion der fünften Staffel soll sich nun sogar in Reihen des Drehteams Unmut breitgemacht haben. Der Grund: die Szenen, die den Unfalltod von Prinzessin Diana zeigen.

Die Aufregung um die kommende neue Staffel der Netflix-Serie "The Crown" reißt nicht ab. So soll sich auch in der zuständigen Crew ein massiver Streit über geplante Szenen entwickelt haben. Das berichtet nun die Zeitung "The Sun".

Stein des Anstoßes war demnach die Darstellung des Unfalltodes von Prinzessin Diana in Paris. Die damals 36-Jährige war 1997 an den Folgen eines Autounfalls in der französischen Metropole gestorben. Der Fahrer ihres Wagens krachte bei überhöhter Geschwindigkeit in einem Tunnel gegen einen Pfeiler.

Die Chefs der Serienproduktion hätten mit ihren Plänen zur Darstellung der Tragödie große Wut unter den Mitarbeitern ausgelöst, heißt es bei "The Sun". Man sei in Sorge, dass "eine Grenze überschritten worden ist".

"Fiktive Dramatisierung"

Aktuell sind die Dreharbeiten in Paris noch nicht vollständig abgeschlossen. Einem von der Zeitung zitierten Insider zufolge wehrten sich Teile der Crew aktiv gegen die Umsetzung bestimmter Ideen, die sie als taktlos empfunden hätten. Was im Detail das Problem des Drehbuchs war, ist jedoch nicht bekannt.

Netflix erklärte auf Nachfrage von "The Sun": "Der genaue Moment des Aufpralls wird nicht gezeigt werden." Ein Sprecher der Serie betonte zudem, dass es sich um eine "fiktive Dramatisierung" handle.

Ausstrahlung ab 9. November

Die fünfte Staffel von "The Crown" ist in jüngster Zeit immer wieder in den Schlagzeilen, obwohl sie erst ab dem 9. November zu sehen sein wird. Unter anderem wird eine angebliche Affäre von Queen-Ehemann Prinz Philip thematisiert. Auch intimste Momente der gescheiterten Ehe von König Charles III. und Prinzessin Diana sollen Teil der Serie sein. Unter anderem soll zu sehen sein, wie Charles immer wieder aus der Ehe mit Diana ausbricht und zu seiner Geliebten und heutigen Königsgemahlin Camilla Parker Bowles flüchtet.

In der fünften Staffel von "The Crown" geht es um die 1990er Jahre im britischen Königshaus, enden wird sie angeblich mit dem Unfalltod von Prinzessin Diana am 31. August 1997. Eine sechste und letzte Staffel der Serie wurde von Netflix in Auftrag gegeben und soll angeblich im Jahr 2002 oder 2005 enden.