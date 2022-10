Fühlen Sie sich an den jungen Prinz Harry erinnert, wenn Sie am Morgen in den Spiegel schauen? Dann tut sich nun eine einmalige Chance für Sie auf. Für die Erfolgsserie "The Crown" wird nämlich ein Darsteller des britischen Royals gesucht. Schauspielkenntnisse sind dabei nicht so wichtig.

Die Erfolgsserie "The Crown" hält nach einem Darsteller des jungen Prinz Harry Ausschau. Der Gesuchte soll in der sechsten Staffel der Netflix-Serie den heute 38-jährigen Herzog von Sussex im Alter zwischen 16 und 20 Jahren verkörpern. Unter anderem die Musiktheateragentur "British Youth Music Theatre" postete den Castingaufruf auf Twitter.

Erfahrungen als professioneller Schauspieler braucht der gesuchte Darsteller dem Casting-Aufruf zufolge nicht. Wichtiger ist die Ähnlichkeit mit dem jugendlichen Harry. Interessenten sollen neben einem aktuellen Selfie auch ein kurzes Video einsenden. Darin sollen sie 30 Sekunden lang über etwas sprechen, das sie gerne tun. Bis zum 14. Oktober läuft die Bewerbungsfrist. Die Dreharbeiten sollen schon im November beginnen.

Für die Rolle von Harrys älterem Bruder William hat "The Crown" bereits Vollzug gemeldet. Gleich zwei Darsteller werden den heutigen Prinz von Wales spielen: der 16-jährige Rufus Kampa und der 21-jährige Ed McVey. Für beide ist es das Debüt vor der Kamera. Auf der Bühne standen die zwei aber schon öfter. Ob auch Harry von mehreren Darstellern verkörpert werden soll, ist noch nicht bekannt.

Meg Bellamy spielt Kate

Auch die Darstellerin der jungen Prinzessin Kate steht schon fest. Meg Bellamy spielt Williams spätere Gattin. Die 19-Jährige hat gerade die Schauspielschule abgeschlossen, auch für sie ist es die erste TV-Rolle.

Die sechste und letzte Staffel von "The Crown" wird die Zeit nach dem Tod von Williams und Harrys Mutter Diana im Jahr 1997 behandeln. Season fünf startet am 9. November 2022 bei Netflix und beleuchtet die frühen 90er-Jahre.

"The Crown" zählt zu den bislang teuersten Projekten von Netflix. Trotz vieler historischer Ungenauigkeiten stieß die Serie auf überwiegend positive Reaktionen. Zur Belohnung wurde sie bereits mit sieben Golden Globe Awards und zehn Emmys ausgezeichnet.