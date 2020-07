Lieder wie "You Got Me" und "The Seed (2.0)" machen The Roots weltberühmt. Mit Malik B. stirbt nun eines der Gründungsmitglieder der Hip-Hop-Band. Seine Kollegen nehmen Abschied von einem "der begabtesten MCs aller Zeiten".

US-Rapper Malik Abdul Basit, Künstlername Malik B., ist am Mittwoch im Alter von 47 Jahren gestorben. Die traurige Botschaft verkündeten seine Kollegen der Band The Roots. "Mit schwerem Herzen und tränenreichen Augen informieren wir euch bedauerlicherweise über den Tod unseres geliebten Bruders und Roots-Mitglieds Malik Abdul Basit", schreiben die Gründungsmitglieder der Hip-Hop-Band, Black Thought und und Questlove, auf Instagram.

Weiter heißt es: "Möge er für seine Hingabe an den Islam, seine liebevolle Brüderlichkeit und seine Innovation als einer der begabtesten MCs aller Zeiten in Erinnerung bleiben. Wir bitten euch, seine Familie und seine Großfamilie in dieser Zeit der Trauer um einen so großen Menschen zu respektieren." Woran der Rapper gestorben ist, ist bislang unklar. Weder The Roots noch die Familie des 47-Jährigen haben Details zur Todesursache veröffentlicht.

Basit hatte The Roots 1987 mitgegründet und große Erfolge mit ihrem Mix aus Jazz, Rap und Neo Soul gefeiert. Ihre Single "You Got Me" mit Erykah Badu wurde 1999 international zum kommerziellen Erfolg, ebenso wie "The Seed (2.0)" im Jahr 2002. Kurz zuvor hatte Malik B. die Band zwar aus persönlichen Gründen verlassen, nahm aber weiterhin ein paar Tracks mit The Roots auf und machte Cameos auf einigen Alben. Mittlerweile sind The Roots als Hausband bei der "Late Night Show with Jimmy Kimmel" aktiv.

Black Thought schrieb seinem ehemaligen Partner eine lange Hommage und sagte: "Im freundschaftlichen Wettbewerb mit dir vom ersten Tag an hatte ich immer das Gefühl, nur einen Bruchteil deiner wahren Begabung und deines Potenzials zu besitzen. Dein Stahl hat meinen Stahl geschärft, als ich sah, wie du Kadenzen aus Äther erschaffen und sie im Universum freigesetzt hast, um daraus poetisches Gesetz werden zu lassen und die englische Sprache zu deiner Schlampe zu machen."