Nicht nur aufgrund der knapp 14 Millionen Zuschauer ist das Comeback von "Wetten, dass..?" ein Erfolg. Thomas Gottschalk hat auch unter Beweis gestellt, dass er es noch immer auf dem Kasten hat, eine derartige Show zu wuppen. Ganz besonders freut das seine Lebengefährtin.

Der Shitstorm ist ausgeblieben. Nach dem Revival von "Wetten, dass..?" fallen die Reaktionen überwiegend positiv aus: Ja, das hat Spaß gemacht. Und ja, Thomas Gottschalk hat den alten Unterhaltungsdampfer noch einmal auf Kurs gebracht.

Mroß fieberte live mit. (Foto: imago images/Future Image)

Die vielleicht wichtigste Kritikerin sitzt für Gottschalk jedoch nicht in irgendeiner Schreibstube. Es ist seine Lebensgefährtin Karina Mroß. "Meine Karina ist von mir mehr begeistert als ich von mir selbst", jubelt er dementsprechend in der "Bild"-Zeitung, dass auch seine Freundin an seiner Moderation wenig auszusetzen hatte.

Die 59-Jährige bestätigt dies zudem mit ihren eigenen Worten: "Ich bin so stolz auf Thomas! Während der Sendung schmolz ich dahin. Er war einfach großartig."

In der ersten Reihe

Auf Fotos, die nach dem Ende der Live-Show geschossen wurden, ist zu sehen, wie sich Gottschalk und Mross in den Armen liegen. Die Lebensgefährtin des Moderators saß während der Sendung in der ersten Reihe.

Die Beziehung von Gottschalk und Mroß war Anfang 2019 publik geworden. Damals arbeitete Mroß als Controllerin beim Südwestrundfunk (SWR), bei dem Gottschalk auch als Radiomoderator im Einsatz war.

Etwa zur selben Zeit gab Gottschalk die Trennung von seiner Frau Thea bekannt. Mit ihr war er mehr als 40 Jahre lang verheiratet und Mitte der 90er-Jahre in die USA übergesiedelt. Gemeinsam bekamen die beiden nicht nur einen Sohn, sie adoptierten zudem ein weiteres Kind.

2018 wurde Gottschalks Villa in Kalifornien bei einem Waldbrand zerstört. Doch nicht nur deshalb, sondern vermutlich auch seiner neuen Lebensgefährtin zuliebe zog er danach wieder zurück nach Deutschland. Seither lebt der 71-Jährige mit Mroß in Baden-Baden.