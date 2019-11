Cardi Bs ein Jahr alte Tochter Kulture ist womöglich das stylischste Baby bei Instagram. Jetzt hat ihre Mutter sie von Kopf bis Fuß in ein Gucci-Outfit gesteckt und Fotos davon hochgeladen, während sie selbst dort eher leicht bekleidet erscheint.

Die kleine Kulture ist bereits im Alter von nur 15 Monaten eine Mode-Ikone. Schuld daran ist allerdings kaum sie selbst, sondern ihre Mutter Cardi B. Die hat für ihr Töchterchen jetzt wieder ein besonderes Fashion-Outfit ausgewählt, das sie stolz bei Instagram präsentiert.

In einem Video und auf mehreren Fotos trägt Kulture ein übergroßes Sweatshirt mit Blumenmuster sowie die dazu passende Hose, ein gestreiftes Stirnband, Logo-Hüfttasche und Sneakers. Alle Teile stammen vom Luxus-Label Gucci, das eine Kollektion für Kinder auf dem Markt hat. Zumindest auf einem der Bilder wirkt das kleine Mädchen allerdings alles andere als happy, ob das an der Klamottenwahl ihrer Mutter liegt, bleibt offen. Eigentlich ist Gucci nämlich die Lieblingsmarke von Kulture, behauptet ihre Mutter. Anlässlich deren Geburtstages im Oktober war das Mädchen schon einmal von Kopf bis Fuß in ein Outift des Labels gekleidet.

Anlass des neuen Looks war ein Ausflug nach Disneyland, den man dank der Instagram-Story der 27-jährigen Rapperin mitverfolgen konnte. Mutter und Kind hatten eine Menge Spaß, Vater Offset war allerdings nicht dabei.

Cardi B trauert Pole-Dance-Körper nach

Cardi B und Kiari Kendrell Cephu aka Offset sind seit 2017 verheiratet, trennten sich allerdings im Dezember 2018 kurzzeitig. Schon wenige Monate später fanden die zwei jedoch wieder zusammen. Sicherlich auch wegen ihrer gemeinsamen Tochter Kulture Kiari Cephus, die am 10. Juli 2018 zur Welt kam.

Nach den niedlichen Kinderfotos postete die Musikerin übrigens noch eine Reihe von Bildern, die im Rahmen der Dreharbeiten zum Film "Hustlers" entstanden sind. Darauf ist Cardi B in wechselnden, sehr knappen Outfits zu sehen, die sie in ihrer Rolle als Stripperin tragen musste. Offenbar trauert sie ihrem damaligen Körper nach, denn im Text zu der Fotoserie heißt es: "Ich sollte an den Wochenenden strippen, denn mein Körper war super, als ich noch Pole Dance machte." Der Film, in dem auch Jennifer Lopez mitspielt, läuft am 28. November in Deutschland an.