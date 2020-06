Wie bei vielen Filmproduktionen steht auch am Set von "Mission Impossible 7" wegen der Corona-Krise gerade alles still. Tom Cruise möchte das nun ändern. Um das Action-Spektakel endlich in den Kasten zu kriegen, möchte er eine Corona-freie Wohnwagensiedlung in Großbritannien errichten.

Hollywood-Star Tom Cruise hat offenbar genug vom Corona-bedingten Lockdown. Wie eine namentlich nicht genannte Quelle der britischen Boulevardzeitung "The Sun" verraten haben soll, will der Schauspieler die Dreharbeiten zum neuen und bereits siebten "Mission: Impossible"-Film "schnell und sicher wieder in Gang bringen". Diese mussten zuletzt Ende Februar in Venedig aufgrund der Pandemie abgebrochen werden.

Um die Sicherheit der Schauspieler sowie der Crew zu gewährleisten, wolle der 57-Jährige auf einem verlassenen Gelände der britischen Luftwaffe im britischen Oxfordshire ein Corona-freies Dorf errichten lassen - samt Wohnwagen für alle Beteiligten. "Es ist momentan schwierig, an Hotelzimmer zu kommen, weil viele Hotels bis auf Weiteres geschlossen haben", wird der Insider zitiert.

Drehstart erst im September?

Schauspieler Simon Pegg, der im neuen Action-Streifen einmal mehr neben Cruise in Erscheinung treten wird, verriet gegenüber dem US-Branchenblatt "Variety" weitere Details zur Wiederaufnahme der Dreharbeiten. Ihm zufolge sei geplant, dass es im September weitergehe. Angeblich wolle man mit den übrigen Outdoor-Szenen beginnen. "Das erscheint machbar", sagte Pegg, der zudem auf die Einhaltung gewisser Vorsichtsmaßnahmen hindeutete. Premiere feiern soll "Mission: Impossible 7" im November 2021.

Cruises "Top Gun: Maverick" hingegen wird wegen der Corona-Krise am 23. Dezember 2020 in Deutschland anlaufen statt wie geplant am 24. Juni. 34 Jahre nach dem ersten "Top Gun" ist Ex-Flieger-Ass Maverick darin nun ein Fluglehrer, der jungen Macho-Piloten an der Flugakademie zeigt, wie es geht. Als Commander Tom "Iceman" Kazansky ist auch Val Kilmer wieder mit an Bord.