Gerade hat Toni Braxton ihren 56. Geburtstag gefeiert. Nun veröffentlicht sie ein Foto ihres knappen "Geburtstagsanzugs". Das bringt ihr nicht nur viele lobende Kommentare von ihren Fans ein, sondern auch von so manchem Promi.

Toni Braxton präsentiert sich an ihrem 56. Geburtstag leicht bekleidet auf Instagram. Die Sängerin feierte am 7. Oktober ihren Ehrentag und posierte für ihre Follower in schwarzer Seidenrobe und Perlenohrringen. Sie entblößt auf dem Bild ihre nackte Schulter und präsentiert ihre Beine, auch Teile der Brust sind zu sehen. Der US-Star selbst nennt den freizügigen Look "Geburtstagsanzug" und erntet dafür großes Lob in den Kommentaren.

Nicht nur Braxtons Mutter und die beiden Schwestern sendeten Glückwünsche, sondern auch viele Freunde und Bekannte aus der Promiwelt kommentierten den Beitrag. Darunter auch Kardashian-Oberhaupt Kris Jenner, die der Sängerin Geburtstagsgrüße hinterlässt.

Mehrere Operationen überstanden

Toni Braxton hat eine schwere Zeit hinter sich: Sie leidet nicht nur an der Autoimmunkrankheit Lupus, sondern musste sich im vergangenen Jahr auch einer schwierigen Herzoperation unterziehen. Eine Koronararterie war zu 80 Prozent verstopft. Dem "People"-Magazin verriet sie, dass sie daraufhin operiert werden musste. Dabei wurde ein Schlauch eingesetzt, der die Durchgänge zu ihrem Herz wieder öffnete.

Ebenfalls 2022 musste Toni Braxton einen schweren Verlust verkraften: Ihre Schwester starb im Alter von 50 Jahren an Krebs. Bei Instagram lud die Sängerin im März ein Statement der Familie hoch: "Mit großem Bedauern müssen wir den Tod unserer Schwester Traci bekannt geben. Sie war ein helles Licht, eine wundervolle Tochter, eine erstaunliche Schwester, eine liebevolle Mutter, Ehefrau, Großmutter und eine angesehene Performerin. Wir werden sie sehr vermissen."

Nun scheint sich die Sängerin von den Ereignissen des vergangenen Jahres erholt zu haben. Sie will sich unter anderem verstärkt für Frauen einsetzen, die wie sie selbst an Lupus erkrankt sind.