"Un-Break My Heart" Toni Braxton musste sich Herz-OP unterziehen

Erstmals spricht Toni Braxton über eine "traumatische" Zeit, die sie im vergangenen Jahr durchgemacht habe. Der Grund: Die siebenfache Grammy-Gewinnerin musste sich einer Not-OP am Herzen unterziehen. Dabei ging es offenbar um Leben und Tod.

Mit dem Hit "Un-Break My Heart" landete Sängerin Toni Braxton in den 1990er-Jahren einen Welthit. Da ist es schon eine bittere Ironie des Schicksals, dass ihr im vergangenen Jahr ausgerechnet ihr Herz zu schaffen machte.

So musste sich die US-Amerikanerin im September einer schweren Herz-OP unterziehen, weil sogar Lebensgefahr drohte. Darüber hat die 55-Jährige jetzt erstmals in einem Interview mit dem US-amerikanischen "People"-Magazin gesprochen.

Die siebenfache Grammy-Gewinnerin berichtet von einer "traumatischen" Zeit: "Meine linke Hauptkoronararterie war zu 80 Prozent verstopft. Die Ärzte sagten mir, ich hätte einen massiven Herzinfarkt haben können, ich hätte es nicht überlebt."

"Ich war geschockt"

Vor dem invasiven Notfall-Eingriff habe sie ihre regelmäßigen Gesundheitschecks schleifen lassen, räumt Braxton ein. "Ich habe es immer wieder aufgeschoben und gedacht: 'Oh, mir geht es gut. Ich werde in Ordnung sein.' Aber mein Arzt war hartnäckig und ich ging in der letzten Septemberwoche zum Testen. Ich habe einen speziellen Test gemacht, und sie haben auf mein Herz geschaut und einige Anomalien gesehen."

Weiter berichtet die Sängerin: "Ich fand heraus, dass ich einen Koronarstent brauchte. Es war ein traumatischer Moment für mich. Ich war geschockt."

Zwar habe sie zuvor öfter Schmerzen in der Brust verspürt, das aber in einen falschen Zusammenhang gestellt: "Ich dachte, ich sei traurig, weil meine Schwester leider gerade gestorben war. Ich dachte: 'Wow, ich habe Herzschmerz für meine Schwester.'" Dabei sei es ihr Körper gewesen, der mit ihr gesprochen habe. Einige Tage nach ihrem Screening musste sich Braxton der Notoperation am Herzen unterziehen.

2008 war bei der Sängerin systemischer Lupus Erythematodes diagnostiziert worden. Dabei handelt es sich um eine Autoimmunkrankheit, bei der das Immunsystem körpereigene, gesunde Zellen angreift. Dadurch wird eine Entzündungsreaktion ausgelöst, die die Organe schädigen kann.