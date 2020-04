Der Großvater von Schauspielerin Holly Marie Combs stirbt an Covid-19. Die "Charmed"-Darstellerin sieht den US-Präsidenten in der Verantwortung für seinen Tod. Bei Twitter verschafft sie ihrer Wut und Trauer Luft.

US-Schauspielerin Holly Marie Combs, unter anderem bekannt durch ihre Rolle in der Serie "Charmed", hat US-Präsident Donald Trump bei Twitter für den Tod ihres Großvaters verantwortlich gemacht. Der war ab 27. April nach einer Infektion mit dem Coronavirus an Covid-19 gestorben. Combs meint, Schuld daran seien Trumps Lügen bezüglich der Pandemie gewesen, die ihr Opa geglaubt habe.

Bei Twitter reagierte die 46-Jährige auf einen Tweet des Präsidenten, in dem er behauptet, das Coronavirus niemals als sogenannten Hoax bezeichnet zu haben. "Ich habe nie gesagt, die Pandemie sei eine Flaschmeldung. Wer würde so etwas sagen? Ich sagte, dass die nichts tuenden Demokraten, gemeinsam mit ihren Mainstram-Medienpartnern, wissentlich Lügen weiterverbreiten!" Allerdings gibt es diese Aussage vom 28. Februar im Video. In einer Rede in North Charlston hatte Trump gesagt, die Demokraten würden das Virus politisieren und es sei nichts als ein Hoax.

"Er glaubte Ihnen jede Lüge"

Zu seinem leugnenden Tweet schrieb Holly Marie Combs nun: "Mein Großvater ist heute gestorben. Er hatte Sie gewählt. Er glaubte Ihnen, als sie sagten, das Virus wäre nicht schlimmer als eine Grippe. Er glaubte Ihnen jede Lüge, die Sie verbreiteten. Er starb heute an Covid-19, einen Tag nach seinem 66. Hochzeitstag. Sie sind eine Schande für die menschliche Rasse."

Natürlich finden sich einige Pro-Trump-Kommentare unter Combs Tweet. User meinten, es sei nicht richtig, den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu beschuldigen und zu beleidigen, man solle das lieber mit China tun. Das wiederum kommentierte die Schauspielerin später mit den Worten: "Null Toleranz für Trump-Anhänger. Null. Schreibt in die Timeline von jemand anderem."