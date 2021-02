So ein richtiges Beuteschema scheint Vanessa Hudges bei der Wahl ihrer Freunde nicht zu haben. Nach dem heute muskelbepackten Zac Efron und der blonden Bohnenstange Austin Butler hat es ihr nun offenbar ein ganz neuer Typ angetan. Sein Name: Cole Tucker.

Wird das die nächste Langzeitbeziehung von Vanessa Hudgens? Bisher jedenfalls war die frühere "High School Musical"-Darstellerin nicht unbedingt bekannt dafür, die Männer an ihrer Seite wie die Socken zu wechseln.

Als sie während der Dreharbeiten zu der Disney-Musical-Reihe ihren Kollegen Zac Efron kennen- und lieben lernte, blieb sie rund fünf Jahre mit ihm zusammen. Nach der Trennung 2010 trat alsbald auch schon ein Nachfolger ins Leben der Schauspielerin. Hudgens und der unter anderem aus Serien wie "Zoey 101" oder "The Carrie Diaries" bekannte Austin Butler galten zwischen 2011 und 2020 eigentlich als Hollywood-Traumpaar.

"Das sind wir"

Doch so mancher Traum zerplatzt. Auch der von Hudgens und Butler. Ein gutes Jahr ist es her, dass die Trennung der beiden publik wurde. Zwar präsentierte sich Hudgens bereits kurz danach schon wieder in Flirt-Laune. Und auch eine Liaison mit dem Basketball-Profi Kyle Kuzma wurde ihr nachgesagt. Doch offiziell ließ sich die 32-Jährige noch auf keine neue Beziehung festnageln.

Bis jetzt. Pünktlich zum Valentinstag postete Hudgens nämlich auf ihrer Instagram-Seite ein Foto, das sie mit dem Baseball-Spieler Cole Tucker zeigt. Nicht irgendein kumpelhaftes Freundschafts-Foto, sondern eine Aufnahme, die die beiden beim Küssen zeigt. Dazu schrieb Hudgens wenig zweideutig: "Das bist du. Das bin ich. Das sind wir."

Zeitgleich machte auch Tucker das Verhältnis offiziell. Er lud auf seinem Instagram-Profil ein Bild hoch, das ihn und Hudgens in Schlabberklamotten auf der Couch zeigt. Doch nicht nur das Outfit der beiden suggeriert Vertrautheit. Auch die Art, wie sie sich an ihn schmiegt, vermittelt mehr als Freundschaft.

Gerüchte seit November

Tatsächlich hatten Gerüchte über eine Beziehung der beiden schon im November die Runde gemacht. Grund dafür waren Paparazzi-Fotos, auf denen sie zusammen zu sehen waren. Gleichwohl führen die beiden derzeit wohl nur eine Fernbeziehung. Während Hudgens in Los Angeles lebt, spielt er für das Baseball-Team Pittsburgh Pirates im knapp 4000 Kilometer entfernten US-Staat Pennsylvania.

Mit Tucker öffnet sich die inzwischen auch aus Filmen wie "Beastly", "Sucker Punch" oder "Spring Breakers" bekannte Hudgens abermals einem gänzlich neuen Typ. Während Efron eher gedrungen wirkt und sich inzwischen als Muskelpaket präsentiert, ist Butler schlank, groß gewachsen und blond. Tucker wiederum trägt seine langen schwarzen Haare in Locken. Anders als seine Vorgänger ist er kein Schauspieler, sondern Sportler. Zudem ist er gerade mal 24 und damit ganze acht Jahre jünger als Hudgens. Allerdings war auch schon Butler knappe drei Jahre jünger als sie.