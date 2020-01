Erst seit wenigen Tagen ist raus, dass sich Vanessa Hudgens wohl nach vielen Jahren Beziehung von ihrem Freund Austin Butler getrennt hat. Doch die Schauspielerin lässt sich nichts anmerken. Lieber veröffentlicht sie auf Instagram Fotos von sich, die Tinder-Qualität haben.

Was will uns Vanessa Hudgens mit diesen Fotos bei Instagram sagen? Will sie Austin Butler, von dem sie sich soeben nach acht langen Beziehungsjahren getrennt haben soll, noch einmal vor Augen führen, was er künftig verpasst? Oder will sie sich schon einmal für potenzielle neue Liebschaften in Position bringen?

Wie dem auch sei, jedenfalls hat Hudgens gleich mehrere Schnappschüsse gepostet, die sie in lasziven Posen, nur mit einem schwarzen Body bekleidet zeigen. Allerdings sind diese Aufnahmen nicht ganz neu. Sie stammen aus der Arbeit an dem Musikvideo zum Song "Reminding Me", den Shawn Hook zusammen mit der 31-Jährigen schon 2017 veröffentlicht hat.

Doch nicht nur diese Bilder könnten ein Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung ihres Verflossenen sein. Möglicherweise dient auch das Tattoo, das sich Hudgens nun stechen ließ, dazu, einen Strich unter die Vergangenheit zu ziehen.

So ließ sich die Schauspielerin unter ihrer Brust eine kleine Sonnenblume verewigen. Auch das zeigt sie mit Fotos und einem Video bei Instagram. Nicht nur Paris Hilton, die sich dazu in der Kommentarspalte äußerte, befand: "That's hot" ("Das ist heiß").

Wirklich alles aus mit Butler?

Hudgens wurde durch ihre Rolle in der Disney-Filmreihe "High School Musical" berühmt. Dass sie zugleich mit ihrem Filmpartner Zac Efron liiert war, ließ zahlreiche Teenager-Herzen auf der ganzen Welt höherschlagen. Doch die Beziehung zerbrach 2010 nach rund fünf Jahren.

Ein Jahr später kam Hudgens mit ihrem Schauspielkollegen Austin Butler zusammen. Obwohl die beiden lange als Vorzeigepaar galten, kursierte vergangene Woche die Meldung, sie hätten sich getrennt. Bislang gibt es dafür jedoch weder eine offizielle Bestätigung noch ein Dementi.