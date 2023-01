Marc Terenzi fällt vor Verena Kerth auf die Knie, Iris Klein hält Instagram auf Trab und Cecilia lehnt Tessas Friedensangebot ab. Bergfest im Camp. Da kann man ruhig schon mal den BH weglassen. Frage des Tages: Wo ist eigentlich Jana abgeblieben?

Hui, da fliegt Verena Kerth als Erste aus dem Dschungelcamp und kaum in Freiheit, wartet Marc Terenzi auf seine Holde am Strand. Dort geht er auf einmal tatsächlich vor ihr auf die Knie. Was passiert hier, fragt sich der Zuschauer? Lebt Terenzi da gerade für alle ersichtlich einen Fetisch aus und möchte an Verenas miefenden Dschungelsocken schnuppern? Oder ihr vielleicht nur in die Flipflops verhelfen? Nein, es ist - ein Heiratsantrag! Die Nummer kommt ungefähr so spontan rüber, wie die Rede eines Politikers. Verena aber scheint sehr entzückt, mimt die Überraschte und sagt schließlich: "Ja, ich will!"

Das Internet dreht frei. Die Kommentare gehen durch die Decke. Und natürlich hält sich auch hartnäckig das Gerücht, die beiden seien schon längst in den Bund der Ehe geschippert und wollen jetzt nur nochmal medial alles mitnehmen, ehe einer von beiden in ein paar Monaten die Scheidung einreicht.

Apropos Scheidung: Während unser Lucas im Dschungelcamp vorgibt, Motivator zu sein und dabei so verwursteten Halloween-Kokolores absondert wie: "Zieh durch, sonst gibt’s Saures", sind seine Schwiegereltern - zumindest in Trash-TV-Deutschland - in aller Munde. Wie ein Erdrutsch ging es in der Nacht zuvor durchs Netz. "Papa Peter", der Mann von Katzenberger-Mama Iris Klein soll sie mit der Begleitung von Djamila Rowe betrogen haben. Der Name der vermeintlichen Affäre: Yvonne Woelke. Die Schauspielerin verneint die Gerüchte entschieden, "Papa Peter" ebenso und während die einen sagen, Iris sei nur "eifersüchtig", sagte diese, sie sei "zutiefst verletzt."

Abgelehntes Friedensangebot von Cecilia

Indes schwelt im Camp der Streit vom Vortag zwischen Tessa und Cecilia noch nach. Das Model begrüßt das aktuelle "Playboy"-Bunny mit einem freundlichen "Guten Morgen", aber es kommt nichts zurück. Auch nicht auf ihr Angebot, noch einmal miteinander zu reden. Wie infantil ist das bitte, einen freundlichen Gruß zu ignorieren und genau dort weitermachen zu wollen, wo man tags zuvor aufgehört hat? Dazu immer wieder dasselbe Geseier, dieselben Anschuldigungen, von wegen mit Tessas Wahrnehmung würde etwas nicht stimmen. Gaslighting pur. Merke: Auch wer "leise" redet, kann passiv-aggressiv sein.

Kein Bergfest ohne Dschungelprüfung. Dieses Mal erwarten Jolina und Markus Innereien und Körperteile toter Tiere. Aber es genügt nicht, einfach nur zu essen. Schweine-Hirn, Kamellunge und Anus müssen auch die korrekte Grammzahl haben, die die beiden vorher abschätzen. Ergebnis: Die Qual, die unappetitlichen Happen zu verputzen, ist oft umsonst, weil sich das Duo verschätzt. Viele Zuschauer sind der Meinung: Diese "Fressprüfungen" sind mittlerweile sowas von "überflüssig"! Ochsenköpfe und Gedärme so würdelos aufzuhängen, ist ewiggestrig. In einer Zeit wie dieser, in der Tiere immer noch in der Massentierhaltung oft so sehr gequält werden, tut es nicht not, ihre Köpfe und Gedärme als Ekelhaftigkeit anzupreisen.

Mir vier von elf Sternen ziehen Jolina und Markus von dannen. Während Gigi an Tag 9 in Chefstimmung ist, treibt das Loch in Cosis Bauch den 41-Jährigen zu den immer verrücktesten Ideen. Tanzen, Singen, Rappen: Man will nicht wissen, was er für einen Döner noch alles tun würde! Der arme Cosimo ist furchtbar schlapp und energielos. Wenn es doch jetzt nur einen Teller Spaghetti mit Pesto geben würde! Cecilia und Gigi begleiten ihren Freund ins Dschungeltelefon, wo der Chef vom Dienst Gigi plötzlich für die Aussicht auf einen winzig kleinen Bissen zwischen den Kiemen seinen nackten Hintern präsentiert. Leider springt unser RTL auf die Showeinlage nicht an. Cosimo maßregelt Gigi ob seiner Nackt-Attacke: "Ey, das haben dein Papa und deine Mama gesehen." Darauf der einzig wahre Pate dieses Landes: "Meine Mama hat mich auch geboren. Das Fehler hier zu kommen! Den ganzen Weg für gar nix!"

Was sonst noch geschah:

Die Campis haben schon wieder gegen die Regeln verstoßen und müssen dieses Mal als Strafe alle Luxusartikel abgeben. Teamchef Gigi droht RTL: "Wenn der Tag kommt, an dem meine Zigaretten weg sind, verbrenne ich den Dschungel." Am Abend müssen die Lieblingsitaliener zur Nachtsuche außerhalb des Camps aufbrechen. Die Aufgabe der beiden "Alphamännchen": Eier-Mikado. Es gelingt ihnen, von elf Eiern vier zu retten. Sie haben die Wahl: mit den Eiern zurück ins Camp zu spazieren oder sich als Belohnung gemeinsam eine fette, saftige Pizza zu gönnen.

Kurze Überlegung: vier Eier. Elf Leute. Cosimos Blick wandert zur Pizza. Gigi läuft das Wasser im Mund zusammen. Aber der Teamgeist! Aber die anderen! Aber, aber! Schließlich fassen sie sich ein Herz und - essen die Pizza! Weise verkündet der Gelehrte Cosimo I., wie es so weit kommen konnte: "Es ist wie Adam und Eva mit dem Apfel."

Das Camp an Tag 9 verlassen muss leider Markus. Schade, denn der "Ich will Spaß"-Sänger war ein guter Teamplayer. Seine Mitcamper sind entsetzt über die Entscheidung. Viele weinen. Dabei wollte Jana viel lieber zurück in die Freiheit, die Djamila seit nunmehr neun Tagen genau mit dieser Gruppe im Wald empfindet. Sie blüht regelrecht auf: "Ohne BH, auch scheißegal."