Noch ist es mehr als vier Monate hin, bis das Dschungelcamp wieder in Australien seine Pforten öffnet. Doch die Spekulationen über die möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der 16. Staffel schießen schon jetzt ins Kraut. Nun sind drei neue Namen im Gespräch.

Was die nunmehr 16. Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" angeht, gibt es schon einige Fakten. Fest steht zum Beispiel, dass die Show nach ihrem einmaligen Abstecher nach Südafrika Anfang 2023 wieder in Australien über die Bühne gehen wird. Klar ist auch, dass Sonja Zietlow dem Format als Moderatorin der ersten Stunde erhalten bleibt. Und dass Jan Köppen als ihr Counterpart hinzustößt, nachdem Daniel Hartwich den Job aus familiären Gründen freiwillig abgegeben hat.

Doch vieles andere, was über die erfolgreiche RTL-Show (auch bei RTL+ abrufbar) derzeit getuschelt wird, ist nur Spekulation. Vor allem natürlich, wenn es um die möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer im kommenden Jahr geht.

Yeliz Koc

Wieder einmal hat nun die "Bild"-Zeitung drei weitere Namen rausgehauen, von denen sie sich sicher zu sein scheint, dass wir sie auch 2023 im Dschungelcamp wieder hören werden. Da wäre zum einen Yeliz Koc. Die 28-Jährige war durch ihre Teilnahme an "Der Bachelor" bekannt geworden, wo sie 2018 vergebens um die Zuneigung von Rosenkavalier Daniel Völz buhlte. Danach standen noch weitere Reality-TV-Shows wie "Bachelor in Paradise", "Das Sommerhaus der Stars" oder zuletzt "Kampf der Realitystars" auf ihrem Programm.

Schlagzeilen machte jedoch insbesondere ihre Beziehung mit Schauspieler-Sohn Jimi Blue Ochsenknecht. Schließlich ging aus ihr sogar ein Kind hervor, auch wenn sich das Paar noch vor der Geburt trennte. Ist Koc tatsächlich reif für den Dschungel?

Djamila Rowe

Oder ist es Djamila Rowe? Sie hatte zumindest bereits in der Vergangenheit Interesse daran demonstriert, bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mitzumachen. So kämpfte sie in der 2021 in Köln produzierten "Dschungelshow" um ein echtes Camp-Ticket in Südafrika, musste sich damals aber dem späteren Dschungelkönig Filip Pavlović geschlagen geben. Laut "Bild"-Zeitung soll sie jetzt für 2023 gesetzt sein - ganz ohne Wettstreit um die Eintrittskarte ins Camp.

Woher Sie Djamila Rowe nochmal kennen? Nun ja, vielleicht aus der Nackedei-Show "Adam sucht Eva", an der sie 2017 teilnahm. Oder aus noch viel früherer Zeit: "Big Brother" 2006 zum Beispiel. Oder "Die Alm" 2004. Oder aufgrund der Geschichte, mit der Rowes zweifelhafte Laufbahn in der Öffentlichkeit überhaupt erst begann: die erfundene Affäre mit dem damaligen Schweizer Botschafter Thomas Borer 2002, die ihr den Spitznamen "Botschaftsluder" einbrachte.

Lisha

Neben Koc und Rowe ist Schnodderschnauze Lisha die Dritte im Bunde der aktuellen Dschungelcamp-Spekulationen. Wer sie nicht von Youtube kennt, ist ihr und ihrem Partner Lou Savage vielleicht auch schon im "Sommerhaus der Stars" begegnet, das die beiden 2020 unsicher machten. Damit war das Paar Teil der Skandal-Staffel, in der die Kandidatin Eva Benetatou zum Mobbing-Opfer von Ex-"Bachelor" Andrej Mangold und seinen Unterstützerinnen und Unterstützern im Haus wurde.

Damit schließt sich dann vielleicht auch ein Kreis. Denn auch Mangold wird seit rund einer Woche als Dschungelcamp-Kandidat heiß gehandelt. Ebenso wie Influencer Twenty4tim, was aber auch noch nicht offiziell bestätigt ist. Ganz sicher ist noch nicht einmal die Teilnahme von Lucas Cordalis, der 2022 wegen einer Corona-Infektion kurzfristig passen musste und bei vielen deshalb nun schon als gesetzt gilt. Zwar hat Cordalis seinen Wunsch formuliert, die versäumte Show-Teilnahme nachzuholen. Das endgültige Go dafür hat RTL aber bislang noch nicht erteilt.