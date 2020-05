Autowasch-Exzesse, intime Pub-Gespräche, ein Oldtimer-Einzeldate und der kuschelige Kampf um die Gunst des Hofhundes: Die liebestollen "Bauer sucht Frau International"-Kandidaten treten aufs Balz-Gaspedal

Egal ob heimische Wald- und Wiesenbewohner wie Kühe, Ziegen, Schafe und Pferde oder exotischere Kollegen wie Giraffen, Gnus und Koalas: Tiere sind im "Bauer sucht Frau International"-Universum weit mehr als nur behufte oder gefederte Statisten. Wer mit Herr Hengst und Frau Sau nicht kann, der hat auf der Suche nach der großen Liebe von vornerein schlechte Karten.

Eine Giftschlange zum Frühstück

Es gibt aber auch tierische Erscheinungen, auf die keiner der Anwesenden so richtig Lust hat. An der australischen Ostküste beispielsweise meldet sich eine hochgiftige Braunschlange zum Frühstück an. Glücklicherweise hat Geflügel-Queen Vivien drei mutige Männer an der Seite, die mit Laubfeger und Rasenmäher zum Gegenangriff starten.

Schnell ist die Gefahr gebannt. Und so kann man sich wieder den schönen Dingen widmen, wie tiefgehenden Einzelgesprächen und gemeinschaftlichen Barbecue-Vorbereitungen. Letztere hat sich Quasselstrippe Rüdiger besonders dick im Tageskalender angestrichen. Während sich am Abend die halbe Nachbarschaft auf die imposante Kennenlern-Grillplatte stürzt, nutzt Rüdiger die Gunst der Stunde und verabschiedet sich heimlich in Richtung Garage. Dort wird Viviens altes Cabrio wieder in Schuss gebracht – ein Akt, der den Süddeutschen auf Viviens Liebesskala ganz nach oben katapultiert.

Rosarote Entschlossenheit führt auch auf anderen Höfen zum vorzeitigen Erreichen von Zwischenzielen. In Namibia fasst sich Orchestermusikerin Birgit ein Herz und drängt ihren Traumfarmer Gerhard zum Oldtimer-Einzeldate.

Rauchen oder lieben?

Auch im verregneten Neuseeland werden die ersten Competition-Ellbogen ausgefahren. Nach unaufgeregtem Schafe-Tetris und einem einschläfernden Billard-Einführungskurs schnappt sich Küken Maria ihren Daniel zum bezirzenden Vieraugengespräch. Und auf Sigis Hof am Rande der Kalahari-Wüste werden ebenfalls zukunftsweisende Beziehungsmarkierungen gesetzt. Hier ergreift aber der Hausherr als Erster die Initiative. Mit erhobenem Zeigefinger stellt der braungebrannte Farmer der verdutzt dreinblickenden Freia ein Rauchen-oder-Liebe-Ultimatum.

Es ist schon richtig viel los auf den Höfen in Neuseeland, Namibia, Südafrika und Australien. Da kann man in Italien, Indien und der Steiermark noch nicht mithalten. Während Italo-Obstbauer Christoph mit seiner scheuen Kara lieber Obstbäume schneidet als Händchen zu halten, und Ashok und Myria im indischen Dschungel zum Kennenlernen alte Matchbox-Erinnerungen aufleben lassen, geht es auf Emanuels Gnadenhof in Österreich erst einmal ums Einchecken. Diesbezüglich stehen "drei schwarze Engel" (Bianca, Claudia, Irene) parat, die das ruhige Hofleben des bärtigen Ösi-Bauern mit Schweizer Wurzeln in den kommenden Tagen ein bisschen auf den Kopf stellen wollen.

Der Hofhund hat die Hosen an

Bevor sich die Damen aber in den Mein-Hof-mein-Bauer-meine-Zukunft-Modus stürzen, legt Hofhund Aron die Sympathie-Rangfolge fest. Klare Kuschel- und Streichelsiegerin nach Hofstunde eins: Journalistin Claudia. Die selbstbewusste Neuseeland-Expertin und leidenschaftliche Nasenküsserin weist ihre beiden Konkurrentinnen mit viel Gerede und tierlieben Streicheleinheiten in die Schranken.

Hundeverhaltensberaterin Irene und Fahrlehrerin Bianca lassen sich aber keinesfalls entmutigen. Spätestens nach dem Kofferauspacken und dem damit verbundenen Abflauen der ersten verbalen Angriffswelle seitens der Konkurrenz wollen auch sie Hund und Herrchen von ihren Hofdamen-Qualitäten überzeugen. Keine Bange, hier in der Steiermark geht noch so einiges. Versprochen. Fortsetzung folgt…

