Ein Model im indischen Dschungel, klassische Musik über den Dächern von Südafrika und Campingspaß in Neuseeland: In der zweiten Folge von "Bauer sucht Frau International" hissen die Beteiligten die Geht-nicht-gibt's-nicht-Flagge.

Im Anschluss an die Eröffnungstrip-Tour nach Italien, Namibia, Australien und Neuseeland geht es für Inka Bause und die neugierige Format-Community in der zweiten Folge nach Südafrika und Indien. Dort warten die beiden paarungsbereiten Wald- und Wiesenexperten Ashok und Gerhard auf die Liebe ihres Lebens. Bevor es im sonnigen Südafrika (Gerhard) und im Dschungel von Indien (Ashok) aber um große Gefühle geht, müssen im kalten Deutschland erst einmal personelle Entscheidungen getroffen werden.

High Heels schlagen Piercings

Nach eingehender Sichtung der Liebespost hat sich Gewürz-Guru Ashok für drei Damen entschieden, die im Alltag auf grundverschiedenen Hochzeiten tanzen. Die forsche Candy beispielsweise präsentiert sich als bodenständige Kauffrau. Tierpflegerin Melanie will mit Tiefgang und Gesichtspiercings punkten. Die dritte im Bunde ist Model Sarah, eine blonde High-Heels-Erscheinung mit viel Schminke im Gesicht und einem Stapel Tarot-Karten im Handtäschchen.

Man mag es kaum glauben, aber Letztgenannte lässt im Rennen um Ashoks Herz tatsächlich alle anderen hinter sich. Gemeinsam mit der Videoclip-Nachrückerin Myriah, die digital bereits Liebesküsschen versendet, darf sich die mit schwedischen und afghanischen Wurzeln gesegnete Sarah nun auf eine spannende Hofwoche im fernen Indien freuen.

"Ganz tiefer Kontakt"

Auch Viehzüchter Gerhard hat unter der Verkupplungsaufsicht von Chefvermittlerin Inka Bause die Qual der Wahl. Der studierte Musiker und Mathematiker verspricht sich "ganz tiefen Kontakt". Den knüpft der braungebrannte Freund des klassischen Klingklangs allerdings nur mit Orchestermusikerin und Franz-Lachner-Fangirl Birgit und Tierpsychologin Regina. Die esoterisch angehauchte Mantra-Bardin Bettina, Klavierfreundin Sabine und Ziegenfanatikerin Annette hingegen müssen ihren Traum vom großen Liebesglück unter ferner Flagge bereits nach dem ersten Kennenlernen wieder begraben.

Bereits eine Kuhschwanzlänge tiefer drin im Liebe-ist…-Geschehen stecken Imkerkönig Daniel, Obstbauer Christoph, Farmer-Oldie Sigi und Geflügel-Princess Vivien. Die australische Federvieh-Expertin hat ihre drei Männer sogar schon so weit, dass sich bereits nach dem zweiten Frühstück erste Hahnenkämpfe andeuten. Die erste Runde geht dabei definitiv an Pfalz-Bub Rüdiger, der Konkurrent Sebastian mal eben ganz uncharmant im Hühnerstall einsperrt. Die "freie Bahn" wird aber nur ungenügend genutzt. Vivien lässt sich von Rüdigers Neckspielchen nicht sonderlich beeindrucken. Mehr als die handgestrickte Eierschürze bekommt der Kerkermeister (noch) nicht überreicht.

Geschlafen wird, wo Platz ist

Von ersten Rangeleien um das Objekt der Begierde ist man in Neuseeland, Italien und Namibia noch weit entfernt. Während sich Edith und Freia am Rande der Kalahari-Wüste ganz liebreizend um das leibliche Wohl von Ziegenzüchter Sigi kümmern, genießen Obstbauer Christoph und Kara (Konkurrentin Marinke liegt noch in Deutschland krank im Bett) irgendwo im norditalienischen Nirgendwo die geschmacklichen Vorzüge von selbstgemachten Bruschetta-Häppchen.

Was Leckeres aus der einheimischen Küche könnten auch Katja und Maria vertragen. Nach einer 18-stündigen Flugreise knurrt den beiden Neuseeland-Abenteurerinnen ganz schön der Magen. Statt krossem Lammbraten und köstlichen Bluff-Austern gibt's bei Imker Daniel aber nur Honig und Schampus.

Der Meister der Bienen hält nicht viel von großem Begrüßungs-Tamtam. Gegessen wird, was gerade am Start ist. Und geschlafen wird, wo gerade Platz ist. Und da der Gästebereich der Farm gerade renoviert wird, präsentieren sich die Schlafdecken der beiden Damen aus Deutschland im spartanisch eingerichteten Inneren eines Campers. Die ersten Nächte in Neuseeland haben sich die etwas verdutzt dreinblickenden Katja und Maria sicherlich ein wenig anders vorgestellt. Aber sei's drum. Honig, Schampus und ein Camper: Wäre Daniel ein Fan von Orcs und Uruks hätte es sicherlich auch schlimmer kommen können.

