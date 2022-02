Mit weichen Eiern, flotten Sprüchen und intensiven Blicken startet der Bachelor in die erste Date-Woche. Nach viel Spaß in luftiger Höhe und ersten intimeren Begegnungen muss Dominik kurz vor der Nacht der Rosen aber auch zwei Tiefschläge verkraften.

Im schönen Mexiko ist die eröffnende Kennenlernrunde beendet. Für den Bachelor heißt es nun: Freie Fahrt ins Date-Paradies! Aber welche Lady pickt sich Dominik als erste raus? Kurz nachdem der kurvige Liebeskader in die feudale Format-Villa einzieht, wartet auch schon eine Nachricht auf die Single-Damen. "Jana Maria, ich würde Dich gerne auf Wolke 7 entführen", steht in Schönschrift auf einem Kärtchen geschrieben.

Keine drei Wimpernschläge später sitzt die Auserwählte auch schon in einer kleinen Propellermaschine neben einem völlig überdrehten Bachelor, dem der Mix aus "Angst und Aufgeregtheit" ins Gesicht geschrieben steht. "Alter, wie kannst du so entspannt sein?", fragt der verschwitzte Hauptdarsteller, der sich beim vorangegangenen Anlegen des Fallschirm-Rucksackgeschirrs vor allem Sorgen um seine "Eier" macht. "Ich hoffe, ich kann heute Abend noch Kinder machen", scherzt der Bachelor.

"Ich habe schon Schmetterlinge im Bauch"

Mit seinem charmanten Bauarbeiter-Humor rennt Dominik bei der bereits emotional völlig aufgelösten Jana Maria offene Türen ein. Egal ob im freien Fall, Hand in Hand oder in einem beheizten Fünf-Sterne-Pool: Jana Maria ist hin und weg und spürt ganz viel Gewusel unterhalb der Brust: "Ich habe schon Schmetterlinge im Bauch", gesteht die Wahlspanierin.

Während der Bachelor und Jana Maria die intime Zeit zu zweit genießen, ziehen über der Ladysvilla erste Lästerwolken auf. Dabei im Fokus stehen Latin-Wirbelwind Valeria, Influencerin Nele, eine Handvoll Brokkoli, ganz viel Ananas und die Antwort auf die Frage: "Welche Sex-Stellung findest du am geilsten?" Valeria muss nicht lange nachdenken: "Na klar, Doggystyle!", schießt es aus der gebürtigen Mexikanerin heraus. Nicht nur die eine oder andere eher im Hintergrund agierende Kandidatin, sondern auch der Zuschauer daheim auf der TV-Couch zuckt fragend mit den Schultern. Aber gut, in Ausnahmesituationen muss man vielleicht auch mal schneller den Deckel draufmachen - hilft ja nix.

Die flotteste Braut hört auf den Namen Bobette

Der Bachelor schaut ganz genau hin. (Foto: RTL)

Der Bachelor bekommt von emotionalen Stromschlägen unter dem Ladysvilla-Dach nichts mit. Beim ersten Gruppendate haben sich die Fragezeichen aber auch schon wieder in Luft aufgelöst. Auf dem frisch gemähten Villarasen stehen schließlich acht in schnieke Hochzeitskleider gehüllte Ladys für das Rennen um das nächste Einzeldate-Ticket bereit. Mit gierigen Blicken und viel Energie und Elan meistern die Damen den Liebesparcours. Die flotteste Braut hört auf den Namen Bobette. Die Münchnerin mit kongolesischen Wurzeln darf sich auf den Bachelor, eine Flasche Schampus und zwei rhythmische Tanzminuten freuen. Das alles klingt toll, verläuft auch ganz nett, ist aber in puncto "Vibes" nicht ansatzweise mit dem ersten Einzeldate zu vergleichen.

Neben Jana Maria hat der Bachelor auch ein Auge auf Anna und Christina N. geworfen. Während sich Anna noch ein bisschen ziert, nutzt Christina N. das zweite Gruppendate auf hoher See und macht dem Bachelor schöne Augen. Da kann selbst Pole-Expertin, Twerking-Fan und Namensvetterin Christina R. nicht mithalten. Beim romantischen Einzeldate-Nachgang am Strand schwappt die Flirtwelle schnell über: "Da waren schon sehr intensive Blicke dabei", freut sich der Bachelor.

Zwei Ladys reisen vorzeitig ab

Die folgende Nacht der Rosen beginnt mit einem doppelten Paukenschlag. Nach dem sich die alleinerziehende Mama Vivian per Videobotschaft verabschiedet ("Es tut mir leid, aber mein Sohn braucht mich"), zieht auch Fotografin Irina vorzeitig die Reißleine: "Du, hör mal, irgendwie spür ich nicht so die Vibes zwischen uns", flüstert die 29-jährige Blondine dem etwas verdutzt dreinblickenden Dominik ins Ohr.

Für einen kurzen Moment hat das über allem schwebende Bachelor-Ego wieder Bodenkontakt. Der unerwartete Dämpfer hat aber auch etwas Gutes. Für die anstehende Rosenentscheidung muss sich der Bachelor nur noch zwei schwarze Schäfchen rauspicken. Diese hören auf die Namen Claudia und Giannina. Wut? Enttäuschung? Oder gar dicke Tränen? Fehlanzeige! Die beiden Heimfliegerinnen winken mit einem Lächeln im Gesicht: "Man muss dem Leben vertrauen", verrät Claudia. Giannina schließt sich an: "Ich hätte mehr tun müssen, damit es funktioniert. Aber ich wollte auch nicht." Tja, wer nicht will ...

"Der Bachelor" läuft jeden Mittwoch um 20.15 Uhr bei RTL. Zudem gibt es die Sendung jederzeit zum Abruf auf RTL+, die neueste Folge steht dort jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung bereit. Weitere Informationen zur Sendung finden Sie bei RTL.de.