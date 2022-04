Eine entschlossene Gast-Löwin, ein auf Bio gepolter Ex-Profikicker und zwei Tech-Gründerinnen, die den Begriff Frauenpower auf ein neues Level hieven: In der Löwenhöhle kommt man aus dem Staunen nicht mehr raus.

Ausnahmezustand in der Höhle der Löwen! Neben den bekannten Investoren Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Georg Kofler, Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Nils Glagau und Ralf Dümmel nimmt diesmal auch Gast-Löwin Sarna Röser vor den aufgeregten Gründern Platz. Die Familienunternehmerin hat ein klares Ziel vor Augen: "Ich möchte vor allem junge Menschen für das Unternehmertum begeistern", so die Bundesvorsitzende des Wirtschaftsverbandes "Die jungen Unternehmer".

Bereits das erste Gründer-Duo des Abends passt perfekt in das Beuteschema von Sarna Röser. Das junge Gründer- und Liebespaar Leonie Eißele und Niklas Heinzerling fällt mit der Tür ins Haus: "Fünf Millionen Kilogramm Plastikmüll werden jährlich durch Spülschwämme erzeugt", poltern die Gründer gleich zu Pitch-Beginn. Mithilfe ihrer aus Gurkenfasern hergestellten Alternative namens "Le Gurque" soll damit aber bald Schluss sein.

Röser und Wöhrl machen gemeinsame Sache

Gast-Löwin Sarna Röser mischt das Rudel auf. (Foto: RTL/Bernd-Miachael Maurer)

Der hochpreisige, aber bis zu einem Jahr haltbare Bio-Schwamm begeistert nicht nur Regale-König Ralf Dümmel, sondern auch die Damen Dagmar Wöhrl, Judith Williams und Sarna Röser. Schnell stecken insgesamt vier Löwen die Köpfe zusammen. Nach einer intensiven Tuschelrunde präsentieren sich zwei schlagkräftige Kombi-Pakete, von denen das mit der Aufschrift "Wöhrl/Sörner" am Ende auf Händen getragen wird. Sarna Röser sitzt noch keine halbe Stunde in der Löwenhöhle, da hat sie auch schon den ersten (Kombi-)Deal im Sack. Respekt!

Die altgedienten Löwen lassen sich von dem forschen Einstieg der Gast-Löwin aber nicht aus dem Konzept bringen. Während Carsten Maschmeyer sich die zukunftsweisenden Dienste der Tech- und Literatur-Nerds Jonathan Mondorf, Ben Kohz, Andreas Weiser, Michael Pomogajko und Simon Farshid sichert, die mit ihrer emotionsbasierten Buchfinder-App "Read-O" alle Löwen in Staunen versetzen ("Das könnte eine 100-Millionen-Euro-Company werden"), ballt DS-Chef Ralf Dümmel nach dem Pitch der "Lucky Plant"-Verantwortlichen aus Walsrode die Fäuste. Die (Bernhard Unger und Dr. Thomas Hüster) haben nicht nur ein aus Wildkräutern bestehendes Bio-Pflanzenstärkungsmittel mitgebracht, sondern auch ein prominentes Gesicht, das ebenfalls zum Gründer-Team gehört und sich bestens mit sattgrünen Rasenflächen auskennt.

Michael Ballack geht unter die Gründer

Die Rede ist von "El Capitano" Michael Ballack. Der ehemalige Nationalmannschaftskapitän hält nicht nur ein flammendes Plädoyer für das einfach in Wasser auflösbare Düngemittel, sondern gönnt sich mit seinen beiden Partnern auch einen kräftigen Schluck vom mitgebrachten Zauberelixier. So viel Überzeugung muss unterstützt und gefeiert werden, denkt sich nicht nur Ralf Dümmel. Ebenfalls interessiert sind Carsten Maschmeyer sowie Dagmar Wöhrl und Sarna Röser. Einen kurzen Doppelpass später springt Ralf Dümmel jubelnd in die Luft wie einst Michael Ballack nach seinem fulminanten Freistoßtor bei der EM 2008 im Spiel gegen Österreich. Deal Dümmel! "Wie geil!", jauchzt der Investor.

Zum Abschluss des Abends drängt sich Gast-Löwin Sarna Röser noch ein zweites Mal ins Rampenlicht. Die nicht ganz so köstlichen "Retter Kräcker" aus dem Hause der heutigen Leerausgeher Lisa Berger, Sandra Ebert und Pascal Moll sind noch nicht ganz verdaut, da setzen Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl und Sarna Röser zum letzten Beutesprung des Abends an.

Die Gast-Löwin beißt ein zweites Mal zu

Im Visier haben die drei Löwen die beiden Powerfrauen Janine Weirich und Géraldine Ulrichs. Das junge Gründer-Duo aus Darmstadt beeindruckt die Investoren mit einer digitalen Plattform, "die Talente und Unternehmen zusammenbringt" ("Xeem"). Sich der Relevanz der Themen Recruiting und Fachkräftemangel absolut bewusst, lassen die Löwen ihre "Beute" nicht mehr aus den Fängen. So feiert Sarna Rösner tatsächlich noch ihren zweiten (Kombi-)Deal. Die letzten Worte gehören natürlich dem erfolgreichen Gast: "Ich bin froh, dass ich das Rudel ein bisschen aufmischen konnte", resümiert Sarna Röser ihre imposante Löwenhöhlen-Stippvisite mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht.