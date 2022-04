Diesmal in der Löwenhöhle: Nico Rosberg beeindruckt als fürsorglicher Schafflüsterer, Ralf Dümmel weist den "Süden" in die Schranken und ballt die Grill-Fäuste und Nils Glagau macht zusammen mit zwei Wandbild-Künstlern Nägel mit Köpfen.

Nico Rosberg ist ein Tausendsassa. Der gebürtige Wiesbadener weiß nicht nur, wie man ein pfeilschnelles Formel-Eins-Auto sicher ins Ziel bringt und als Investor nachhaltige Deals an Land zieht, sondern auch, wie man in stressigen Situationen mit Haus- und Hoftieren richtig umgeht.

Während die Kollegen Carsten Maschmeyer und Judith Williams und die beiden "The-Plant-Box"-Gründerinnen Alice Özserin und Anne Baltes-Schlüter zukunftsweisende Kollaborationspläne schmieden, kümmert sich Nico Rosberg ganz liebevoll und einfühlsam um die mitangereisten Wolltiere Heidi und Peter. Dank der fürsorglichen Künste des blonden Schafflüsterers können sich andere Protagonisten voll und ganz auf die Geschäfte konzentrieren und den ersten Deal des Abends einfädeln.

Die Löwen sind heiß und hungrig

Das Kombi-Vorpreschen von Carsten Maschmeyer und Judith Williams bringt die Löwenhöhle sofort auf Betriebstemperatur. Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl, Orthomol-Chef Nils Glagau und Regale-König Ralf Dümmel sind nicht nur heiß, sondern auch hungrig. Da kommen die beiden Ingolstädter Alexander Feilen und Tobias Daniel gerade richtig. Mit ihrem "Bavarian Rescher", dem Edelstahl-Garant für knusprige Grill-Wammerln und krosse Chicken-Drumsticks, rennen die bayerischen Grillmeister bei den ausgehungerten Löwen offene Türen ein: "Die Kruste ist der Hammer, das habe ich so lecker noch nie gegessen", schwärmt Nils Glagau.

Auch Ralf Dümmel schnalzt mit der Zunge und buhlt sogleich um die Dienste des sichtlich erfreuten Grill-Duos: "Zwei Bayern und ein Hamburger, das passt!", schallt es durch die Löwenhöhle. Dagmar Wöhrl hält dagegen und zieht den Lokalpatriotismus-Joker ("Ein bayerisches Produkt sollte auch in Bayern bleiben"). Nach einer kurzen Beratungspause zieht der Süden (Dagmar) den Kürzeren und im Norden (Ralf) ballt man die Fäuste.

Die WireStyle-Gründer wollen Nägel mit Köpfen machen.

Nach zwei nicht ganz so erfolgreichen Auftritten, bei denen weder die angestrebte Rettungswesten-Revolution ("Res-T"), noch das nicht ganz ausgereifte Geschäftsmodell für einen smarten E-Book-Reader für Blinde ("Smartbraille") überzeugen können, kommt es kurz vor Schluss noch zu einem weiteren Pitch-Höhepunkt. Verantwortlich dafür sind die beiden Kunst- und Technik-Freunde Thomas Willberger und André Gall ("WireStyle").

"Das ist der absolute Wahnsinn!"

Das Karlsruher Gründer-Duo hat Wandbilder mitgebracht, deren Portrait-Motive aus tausenden Nägeln und einem kilometerlangen Faden bestehen. "Das ist der absolute Wahnsinn!", feiert Georg Kofler das außergewöhnliche Schaffen der Gründer. Nils, Ralf und der Rest der Löwenbande sind ebenso begeistert. Wie das alles funktioniert? Die kleinen Nägel werden von einem selbstentwickelten Roboter mit einer Geschwindigkeit von zehn Nägeln pro Sekunde in Platten geschlagen. An diesen Nägeln schlängelt sich im Anschluss ein kilometerlanger Faden durchs Bild und lässt dabei faszinierende Foto-Motive entstehen, die der Kunde selbst bestimmen und auswählen kann.

Die aufsehenerregende Nagelkunst der Zukunft lässt vor allem Nils Glagau nicht los. Der Investor ist hin und weg und legt den Karlsruhern ein Angebot auf den Tisch, dass sich nur geringfügig von dem der beiden Gründer unterscheidet. Schlussendlich trifft man sich in puncto Firmenanteilprozente in der Mitte. Der Deal ist somit im Sack und Nils Glagau freut sich über sein drittes Staffel-Engagement. "Dürfen wir unsere Portraits behalten?", fragt Georg Kofler. Nils Glagau zuckt kurz. Dann zeigt das neue "WireStyle"-Trio aber geschlossen mit allen verfügbaren Daumen nach oben. Ein persönliches Geschenk für alle Löwen und ein Dreier, der in Zukunft Nägel mit Köpfen macht: So kann's gehen.