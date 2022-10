Prosecco zum Frühstück, Kühe und Schweine zum Mittag, und abends schaut die halbe Nachbarschaft beim Grillfest vorbei: Auf den "Bauer sucht Frau"- Höfen gönnen sich Landwirte und Hofdamen keine Atempause.

Die Hofwochen laufen an und für so manchen Bauern heißt es nach vielen Jahren mal wieder: Frühstück machen! Mit einer Dame unterm Dach will man sich natürlich nur von seiner besten Seite zeigen, und so werden von Ostfriesland bis ins tiefe Baden-Württemberg zu ganz ungewöhnlicher Stunde die Tische gedeckt.

Jungbauer Max hat mal eben "alles Leckere" vom Bäcker geholt, darunter auch frische Croissants, über die sich Hofdame Anna besonders freut. Die angehende Erzieherin darf später am Nachmittag auch noch Lieblingskuh "Selma" streicheln. Viel entspannter und schöner hätte die Hofwoche in der sonnigen Pfalz nicht starten können.

Auch bei Rinderhalter Michael N. duftet es schon am frühen Morgen nach frischem Backwerk. Das Fünf-Sterne-Frühstück mit leckeren Erdbeeren, vielfältigem Aufschnitt und einem Schuss Prosecco ist aber nur der Anfang eines ereignisreichen Wochenstarts, der später am Nachmittag auf der Kuhweide seinen Höhepunkt erreicht. Inmitten einer kleineren Angusrinder-Herde fahren die Emotionen plötzlich Achterbahn. Während Personalkauffrau Mandy beim Füttern Blut und Wasser schwitzt, kommt Administratorin Christine aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Nach einer intensiven Streicheleinheit fließen am Ende sogar Tränen der Rührung: "Unglaublich, die Leitkuh kam direkt auf mich zu", schluchzt Christine mit einem Lächeln im Gesicht.

"Darf ich vorstellen: Leberwurst und Blutwurst!"

Hofdame Julia erwartet von Jungbauer Erik mehr Aufmerksamkeit. (Foto: RTL)

Kühe gibt es bei Hobbybauer Erik auch zu bestaunen. Bevor es aber auf die Weide geht, muss erst einmal der versiffte Schweinetrog gesäubert werden: "Darf ich vorstellen: Leberwurst und Blutwurst!", kichert der kecke Landwirt, während sich Hofdame Julia an die Arbeit macht. Später im Freien ziehen dann aber bereits die ersten dunklen Wolken auf. Statt seiner Julia die "Taufe" des erst sieben Tage alten Kalbs zu überlassen, prescht Bauer Erik mal wieder nach vorne und nimmt die Namensgebung selbst in die Hand: "Wir nennen das Kälbchen einfach Inka, das passt doch gut", prustet der Landwirt. Julia ist not so amused: "Das fand ich schon ein bisschen schade", mault die Hofdame hinter vorgehaltener Hand.

"Bauer sucht Frau" im TV "Bauer sucht Frau" läuft immer montags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL. Die Sendung ist zudem jederzeit auf RTL+ abrufbar.

Während bei den beiden Pferde-Experten Loretta und Ulf erst noch aussortiert, beziehungsweise vorgeschnuppert werden muss - (Loretta bekommt Briefpost-Besuch von Inka und Ulf holt seine Anna Lina mit der Pferdekutsche vom Bahnhof ab -, beginnt auch die Hofwoche von Ammenkuhhalter Jörg und seiner Patricia mit ein paar emotionalen Wacklern. Trotz omnipräsenter Herzen in der Luft rumpelt es schon kurz nach dem Frühstück zwischen den beiden Singles.

In Hessen fließen Tränen

Jörg möchte unbedingt, dass sich die holde Patricia auf den Sitz des großen Schleppers bequemt. Die hat allerdings Muffensausen und kontert mit der Schmacht-Taktik: "Die Woche ist noch lang, mit der Tour beißt du bei mir auf Granit", tönt der Bauer. Nach einer kurzen Verschnaufpause klingelt es zwischen den Ohren der blonden Hofdame. Alarmstimmung macht sich breit. Tränen fließen. "Ich bin so verliebt, habe aber Angst, dass ich Jörg verliere, weil ich hier mit dem Leben auf dem Hof vielleicht nicht zurechtkomme", jammert Patricia.

Zwei Stunden später wird aus Traurigkeit Wut. Bei einer Grillparty unter dem Scheunendach soll Patricia alle Freunde und Bekannte von Jörg kennenlernen. Doch schon beim Tischerücken platzt der völlig überforderten Verwaltungsfachangestellten die Hutschnur: "Ich wollte doch erstmal nur dich kennenlernen und nicht am ersten Tag bereits deine ganzen Freunde", poltert Patricia mit zusammengezogenen Augenbrauen.

Der Haussegen hängt aber nur für kurze Zeit schief. Als am Abend bei Bier und Kartoffelsalat Jörgs Eltern ihre aufgewühlten Emotionen nicht mehr im Zaum halten können, ist auch Patricia wieder versöhnt. Friede, Freude, Flaschenbier! In Hessen scheint schon wieder die Sonne. Wie lange, wird sich zeigen. Patricias Stimmungsschwankungen könnten schon bald wieder für Unruhe sorgen.