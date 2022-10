Bei "Bauer sucht Frau" im Mitfahr-Angebot: Traktor, Schubkarre und Feuerwehrauto. Nach einem feuchtfröhlichen Kennenlernen packen die Bauern und ihre ausgewählten Hofdamen die Koffer und verabschieden sich in Richtung Hofwoche.

Das eröffnende Scheunenfest der 18. "Bauer sucht Frau"-Staffel nähert sich so langsam, aber sicher dem Höhepunkt. Längst ist die Sonne über der ländlichen Location untergegangen. Das Spanferkel an der Grillstange ist bereits kross und braun. Auch Inkas "O'zapft is!"-Startschuss liegt schon Stunden zurück. Nun fallen zwischen literweise Gerstensaft und mehr als einem Dutzend Brezel-Schalen die wirklich wichtigen Entscheidungen des Abends. Wer fährt mit wem auf welchen Hof?

Nach einem finalen Rundgang von Inka Bause liegen Freud und Leid erwartungsgemäß nah beieinander. Während auf der eine Seite Tränen der Enttäuschung fließen, lassen auf der anderen Seite gefundene Herzen die Korken knallen. So hat Oberallgäuer Martin beispielsweise endlich das Tanzbein schwingen können - ein zwingend notwendiger Akt, um eine Herzensentscheidung zu fällen: "Ich habe jetzt mit beiden Damen getanzt und mich für Carola entschieden!", lächelt der Bauer aus den Bergen. Verliererin Beatrice ist zwar nicht "happy", aber keineswegs so enttäuscht wie die beiden auserwählten Ladys von Milchkuh-Experte Theo. Dem Mann aus der Eifel hat Grundlegendes gefehlt: "Da muss was kommen, da ist aber nichts passiert", seufzt der Landwirt. Die fesche Helena aus Ungarn ist "sehr enttäuscht". Mitbewerberin Yvonne fühlt sich gar "veräppelt".

Ella Endlich feiert mit

Star-Gast Ella Endlich sorgt beim Scheunenfest für gute Stimmung. (Foto: RTL / Stefan Gregorowiu)

Es geht emotional drunter und drüber. Auf der gemütlichen Dorfkirmes-Bühne trällert Ella Endlich ihren Foxtrott-Hit "Sternschwimmer". Das Publikum johlt und tanzt. Während die Bierfässer immer leerer werden, lassen einige Bauern schon einmal vorfühlen, was die Begleitung während der Hofwoche alles erwarten könnte. Zuchtbauer Michael K. aus dem Bergischen Land ist von seinem baldigen Hofbesuch (der Landwirt hat sich für Jan Hendrik entschieden) dermaßen "geflasht", dass man das Gefühl hat, die beiden Turteltauben bräuchten eigentlich gar keine Hofwoche mehr, um sich über ihre Gefühle klar zu werden.

Die blonde Patrizia schwebt auch schon auf Wolke sieben. Für den richtungsweisenden Abhol-Moment hat sich Bauer Jörg etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Der Ammenkuhhalter, der in seiner Freizeit gerne bei der Freiwilligen Feuerwehr aushilft, fährt am Bahnhof doch tatsächlich mit einem Löschfahrzeug vor: "Wie geil ist das denn! Aber jetzt bitte nicht das Feuer löschen!", jubelt und gackert Herzdame Patrizia.

Erik holt seine Julia mit der Schubkarre ab

Der Thüringer Spaßvogel Erik hat sich für Julia entschieden. Die wohnt schließlich nur zehn Kilometer weit weg vom Hof des Bauern. Die Strecke zwischen Bahnhof und Bauernhof wird leicht holprig, aber mit viel Gelächter und der liebevoll geschmückten Schubkarre bewältigt. Was für ein Spaß! Das genaue Fortbewegungs-Gegenteil haben die beiden Traktor-Nerds Michael und Max im Schlepptau. Statt mit der Schubkarre fahren die beiden Bauern mit vor Kraft und Energie nur so protzenden Feldmaschinen vor. Da klatschen die Damen Christine, Mandy und Anna natürlich begeistert in die Hände.

Verschmitzt geneckt und gescherzt wird natürlich auch schon. Diesbezüglich hat Bauer Michael bisher die Nase klar vorn. Der Rinderhalter aus Niedersachsen lässt es sich nicht nehmen und foppt seine beiden Hofdamen mit einem Schlafplatz der besonderen Art. Eine olle Garage mitsamt zwei Gartenliegen? Das kann doch nicht sein Ernst sein, denken sich Christine und Mandy. Nach einem kurzen Schockmoment löst der keck kichernde Bauer auf und führt die beiden Gäste zu ihren wirklichen Schlafplätzen - zwei extra ausgeliehene Fünf-Sterne-Wohnwagen: "Wow, dat sich aber jemand echt Gedanken gemacht", schwärmen die beiden Frauen. Mal schauen, welcher "Kollege" es dem sympathischen Niedersachsen da in naher Zukunft gleichtut.