Kaffeekapseln aus Holz, Live-Musik fürs Wohnzimmer und eine Pflegestoff-Mixtur gegen nervenden Schweiß: In der Löwenhöhle präsentieren sich die Gründer im Weltverbesserungsmodus.

In Zeiten, in denen der Planet zunehmend vermüllt, das gesellschaftliche Miteinander verkümmert und jeder mit dem Finger auf den anderen zeigt, braucht es mehr denn je Helden, die neben der eigenen Lebensqualität auch das Wohl der Masse auf dem Schirm haben - und dementsprechend agieren.

Hochmotivierte Weltverbesserer

Kaffekapseln aus Holz - mit dieser Idee begeistern die Gründer von "rezemo". (Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer)

Auch in der Löwenhöhle klopfen immer mal wieder hochmotivierte Weltverbesserer an die Pforten, die neben aufwühlenden Reden und Gesten auch beeindruckende Start-Up-Konzepte mit im Gepäck haben. Diesmal sind es gleich drei Gründer, die in puncto globaler Nachhaltigkeit dicke Ausrufezeichen setzen.

Den Anfang machen Julian Reitze und Stefan Zender aus Stuttgart, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Verpackungsbranche zu revolutionieren ("rezemo"). Das Wegwerfen von satten 60 Milliarden Plastik-Kaffeekapseln weltweit soll endlich der Vergangenheit angehören. Statt auf Kunststoff sollen Millionen Kaffeetrinker in Zukunft auf den Rohstoff Holz setzen.

Kaffeekapseln aus Sägespänen?

Wie jetzt? Kaffeekapseln aus Sägespänen? Das funktioniert? Und wie das funktioniert! Mit ihren getesteten, geschützten und patentierten Holzkapseln zünden Julian und Steffen ein regelrechtes Beratungsfeuerwerk. Jeder will mit an Bord. Schlussendlich recken Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer und Dagmar Wöhrl die Fäuste in die Luft. Mit einer Million Euro kauft sich das jubelnde Dreieck in das Unternehmen ein. Ob George Clooney demnächst auch auf Holz schwört? Wir werden sehen …

Georg Kofler lässt die Gründer von "Everest Climbing" nicht hängen. (Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer)

Auch Miriam Schütt und Marie-Lene Armingeon wollen die Welt zu einem besseren Ort machen. Helfen sollen dabei die Magie der Musik und die Kraft der Intimität. Mit ihren "SofaConcerts" zaubern die beiden Musikverliebten eine wohlig warme und künstlerisch wertvolle Atmosphäre in jedes Wohnzimmer. Wieder sind die Löwen begeistert und verhandlungsbereit. Vor allem Georg Kofler ist Feuer und Flamme und startbereit für einen Investitions-Trip in Dur. Leider wollen die beiden "SofaConcerts"-Gründer aber keine 30 Prozent ihrer Firmenanteile abgeben. Und so scheitert der Deal kurz vor der letzten Strophe. Ein Abgang in Moll. Schade.

"In ihrer Bewertung ist der Wurm drin"

Ebenfalls auf der "Auch ich will anderen Menschen helfen"-Seite präsentiert sich die letzte Gründerin der zweiten Folge. Nach Georg Koflers erfolgreichem Kletterwand-Markt-Einstieg ("Everest Climbing") und der "In ihrer Bewertung ist der Wurm drin"-Pleite der beiden Tierfreunde Mareile Wölwer und Felix Röllecke ("vetevo") sorgt die Hamburgerin Sümmeyya Bach mit ihrer bewegenden Lebensgeschichte noch einmal für erhöhte Aufmerksamkeit.

Sümmeyya Bach sagt mit "Soummé" dem Schweiß den Kampf an. (Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer)

Die 31-jährige Ex-Jura-Studentin leidet seit ihrer Kindheit an nicht enden wollenden Schweißattacken ("Hyperhydrose"). Dank ihres selbstentwickelten, auf Pflegestoffen basierenden Antitranspirants "Soummé" konnte Bach ihr Schweißproblem aber "bis zu 90 Prozent reduzieren". Nun soll auch anderen Menschen mit Schweißproblemen geholfen werden. Da wollen die Löwen natürlich mit anpacken. Ralf Dümmel, Georg Kofler, Judith Williams: Sie alle wollen mit dabei sein, wenn der nervenden "Hyperhydrose" der globale Kampf angesagt wird. Am Ende tupft sich aber nur ein Löwe zufrieden die Stirn trocken. Und das ist Regal-Guru Ralf Dümmel, der nun nach gerade mal zwei Folgen schon wieder drei Deals in der Tasche hat.

Die Folge wird am Freitag, den 13. September, um 20:15 Uhr auf n-tv wiederholt

"Die Höhle der Löwen" ist jederzeit auch bei TVNOW abrufbar

Weitere Informationen zur Sendung gibt es auch bei VOX.de