Michael N. kommt mit dem Wasserschlauch um die Ecke, Arne holt den Käse raus und Erik steht schon nach kurzer Zeit vor einem großen Scherbenhaufen: Über den Dächern der sich nach Liebe und Aufmerksamkeit sehnenden Bauern hat Amor alle Hände voll zu tun.

Ähnlich wie bei freizügigeren Dating-Formaten schiebt man auch bei "Bauer sucht Frau" nur sehr ungern Dinge auf die lange Bank. Egal ob der Himmel voller Geigen hängt oder irgendwo am Horizont die ersten grauen Wolken aufziehen: Wenn die Emotionen aufkochen, sorgt meist nur eine sofortige Konfrontation für klare Verhältnisse. Nach dem ersten Ärger im Paradies bei Ammenkuhhalter Jörg und seiner Patricia geht es nun plötzlich bei Hobbybauer Erik in Thüringen hoch her.

Am frühen Morgen ist der Landwirt noch guter Dinge. Nach einem vierfachen Espresso für den Hausherren und einer "Kinder Pinguin"-Schnitte für Hofdame Julia geht es raus zum Gänsestall. Dort angekommen entlädt sich aber schon bald der Frust über fehlende Aufmerksamkeit. Nach Ansicht von Julia zeigt Erik "viel zu wenig Interesse". Der Bauer ist völlig perplex und bekommt während des emotionalen Frontalangriffs seiner immer garstiger dreinblickenden Hofdame schnell glasige Augen: "Julias Worte und Sichtweisen haben mich schon arg getroffen und verletzt", schluchzt Erik, der seine Schüchternheit gerne mal mit einem lustigen Spruch überspielt. Ein klärendes Gespräch führt zu keinem Ergebnis - und so findet die Hofwoche in Thüringen ein abruptes Ende, mit dem keiner der Beteiligten gerechnet hat.

Oldtimer, Wein und zärtliche Umarmungen

Vom Gewitter in Ostdeutschland bekommt man weiter westlich nichts mit. Weder bei Pferdewirt Ulf im hohen Norden noch bei Jungbauer Max in der Pfalz bahnen sich irgendwelche Probleme an. Ganz im Gegenteil. Während Ulf und seine Anna Lina beim Pflegen antiker Traktormodelle viele Gemeinsamkeiten entdecken, genießen Max und Anna ihren ersten Feierabend mit einer Flasche Wein und zärtlichen Umarmungen.

Gute Laune herrscht auch bei Rinderhalter Michael N. in Niedersachsen. Hier stellen sich am frühen Morgen ganz fundamentale Fragen: Wer zieht? Wer lässt locker? Beim kernigen Zugsägenspaß am Holzplatz machen beide Hofdamen eine gute Figur. Nachmittags beim Versorgen der Kälber legen Christine, Mandy und der zu jedem Spaß bereite Bauer noch eine Schippe drauf. Statt der Kälber sind plötzlich alle Zweibeiner platschnass. Mit dem Wasserschlauch im Anschlag tollt das balzende Dreieck auf der Weide herum. "Leg dich nicht mit uns Powerfrauen an!", lacht Christine.

Loretta entscheidet sich für Sascha und Michael

Bei Pferdewirtschaftsmeisterin Loretta in Nordbaden dauert es noch ein bisschen, ehe die ersten Wasserspiele anstehen. Die passionierte Harley-Fahrerin hat sich im Beisein von Chef-Verkupplerin Inka Bause entschieden und begrüßt nun die beiden Single-Kandidaten Sascha und Michael auf ihrem Hof. Etwas weiter ist Käsemacher Arne aus Niedersachsen. Zwar steigt Hofdame Antje eine Bus-Station zu früh aus. Aber das hat keinen Einfluss auf die Wiedersehensfreude, die irgendwann nach einer gefühlt "unendlichen Wartezeit" irgendwo im ländlichen Nirgendwo in einer liebevollen Umarmung mündet.

Arne und Antje wollen sich nicht mehr loslassen und genießen den Moment in vollen Zügen. Mit Papa Andreas am Steuer des liebevoll geschmückten Schleppers geht es für die beiden Turteltauben dann zum Hof des Bauern, der seine holde Maid sofort all seinen neugierigen Kühen vorstellt. Nach einer kurzen Hofbesichtigung aus luftiger Höhe punktet Arne auch gleich bei seiner Paradedisziplin, der Käseplattenvorführung. Liebe soll ja bekanntlich (auch) durch den Magen gehen.