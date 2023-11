Vincent Ross ermittelt in einem Fall, bei dem es einem eigenwilligen Künstler an den Kragen ging. Das Feuer in seiner Werkstatt machte auch jenem Karnevalswagen, an dem er gerade arbeitete, den Garaus. In "Cottbus Kopflos" wird leider viel zu viel gequasselt, geguckt, geschmunzelt.

Was passiert?

Die Vorfreude auf den Cottbuser Karneval wird arg getrübt. Der Motivwagen-Bauer Jurek Bukol (Sigi Polap) wird tot in seiner Werkstatt gefunden. Erst hat man ihm den Kopf eingeschlagen, anschließend den Laden in Brand gesetzt. Dabei verkohlte nicht nur Bukols Leiche fast bis zur Unkenntlichkeit, auch der Motivwagen, an dem er gerade für den bevorstehenden Festumzug arbeitete, wurde zerstört, nur das verkohlte Drahtgerüst ist noch übrig. Vincent Ross (André Kaczmarczyk) macht sich also auf nach Cottbus, um den Fall zusammen mit Kollegin Alexandra Luschke (Gisa Flake) aufzuklären.

Die Ermittlungen führen die beiden in eine diffuse Gemengelage, bei der sich ein tödlicher Unglücksfall aus der Vergangenheit als mögliches Mordmotiv herauskristallisiert. Verdächtige gibt es genug. Da ist Bukols Sohn Dawid (Niklas Bruhn), dessen Craftbeer-Brauerei nicht ganz rund läuft, seine Schwester Krystina (Pia-Micaela Barucki), die zu neuen Ufern aufbrechen will, Karnevalchef Nikolaus Behrend (Christoph Bach), der gleich auf mehreren Hochzeiten tanzt - selbst Polizeichef Markus Oelßner (Andreas Döhler) macht sich verdächtig.

Worum geht es wirklich?

Kriminalkommissar Vincent Ross (André Kaczmarczyk) und Luschke ermitteln im familiären Umfeld des Opfers. (Foto: rbb/Volker Roloff)

Am wenigsten um den Karneval selbst, obwohl die Nummer mit dem Motivwagen derart hochgejazzt wird, dass man schon vor dem Fernseher zum Kamelle-Eimer greifen möchte. Es ist vielmehr ein Ränkespiel um verletzte Eitelkeiten und Vertrauensbrüche, Liebesentzug und Betrug, unseriöse Machenschaften und skrupellose Gier, kurzum: das Übliche.

Wegzapp-Moment?

Was veranstaltet Ross da eigentlich mit dem Berliner? Oder heißen die in Cottbus vielleicht Krapfen, Pfannkuchen, Plinse? Appetitlich sieht das nicht aus, wobei es auch zum Wegzappen nicht ganz reicht. Dazu taugen schon eher die unzähligen Schuss/Gegenschuss-Einstellungen mit den Gesichtern der Protagonisten in Großaufnahme. Wie in einer klassischen Telenovela wird hier ständig bedeutungsvoll geguckt, geschmunzelt, gerätselt. Alles ist Befindlichkeit.

Wow-Faktor?

Gering. Dabei fängt es so schwungvoll an. Luschke/Flake mit Perücke und silbernem Dress im Kreise ihrer Tanztruppe, das hat eine Menge Schmiss. Leider bleibt es nicht dabei. Als dann endlich mal der Karneval losgeht, gibt es nur ein paar verwackelte Bilder - und das Lied vom roten Pferd. Helau! Oder Alaaf?

Mehr zum Thema "Polizeiruf" mit Johanna Wokalek Wie viel Wokeness verträgt ein Krimi?

Wie war's?

3 von 10 Punkten - spannungstechnisch eher Aschermittwoch als Rosenmontag