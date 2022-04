Kanzler Scholz spricht von Verbrechen des russischen Militärs, Außenministerin Baerbock von Kriegsverbrechen. Weltweit herrscht Entsetzen nach den Berichten aus den Regionen um Kiew. Ab morgen will der Westen über neue Sanktionen gegen Russland beraten.

Die Bilder und die Berichte aus den von der russischen Besatzung befreiten Gebieten um Kiew - vor allem aus Butscha - sorgen weltweit für Entsetzen. "Furchtbare und grauenerregende Aufnahmen haben uns an diesem Wochenende aus der Ukraine erreicht", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz. "Ich verlange, dass internationale Organisationen wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz Zugang erhalten zu diesen Gebieten, um die Gräueltaten unabhängig zu dokumentieren", erklärte der SPD-Politiker. "Diese Verbrechen des russischen Militärs müssen wir schonungslos aufklären." Außenministerin Annalena Baerbock twitterte: "Die Bilder aus Butscha sind unerträglich." Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärte: "Die von Russland verübten Kriegsverbrechen sind vor den Augen der Welt sichtbar."

Baerbock forderte eine stafrechtliche Verfolgung von russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine. "Putins hemmungslose Gewalt löscht unschuldige Familien aus und kennt keine Grenzen", sagte sie mit Blick auf Russlands Präsident Wladimir Putin. "Die Verantwortlichen für diese Kriegsverbrechen müssen zur Rechenschaft gezogen werden." Dieser Forderung schloss sich auch Scholz an. Allerdings vermied er das Wort Kriegsverbrechen. Zum wiederholten Male forderte er Russland auf, "endlich in einen Waffenstillstand einzuwilligen und die Kampfhandlungen einzustellen".

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen zeigte sich entsetzt. "Eine unabhängige Untersuchung ist dringend erforderlich", twitterte sie. Zugleich versicherte sie, dass die Verantwortlichen für Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen würden.

Blinken: Schlag in die Magengrube

Bundesfinanzminister Christian Linder twitterte, die Bilder aus Butscha "belegen erneut den verbrecherischen Charakter des Krieges". Sie "sind unerträglich". US-Außenminister Antony Blinken sagte bei CNN, die Bilder von toten Ukrainern in Butscha kämen einem Schlag in die Magengrube gleich. Strategisch habe Russland in der Ukraine eine Niederlage erlitten. Er verwies darauf, dass die US-Regierung bereits im vergangenen Monat zu dem Schluss gekommen sei, dass russische Truppen in der Ukraine Kriegsverbrechen begingen. "Das ist die Realität, die sich jeden Tag abspielt, solange Russlands Brutalität gegen die Ukraine anhält. Deshalb muss es ein Ende haben."

Baerbock kündigte zudem eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland an. Sie sagte der Ukraine auch zu, sie "noch stärker bei ihrer Verteidigung (zu) unterstützen". Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte der "Bild"-Zeitung: "Dieses furchtbare Kriegsverbrechen kann nicht unbeantwortet bleiben. Ich halte eine Verschärfung der Sanktionen für angezeigt. Das bereiten wir mit unseren Partnern in der EU vor."

In Butscha nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew waren nach dem Rückzug der russischen Armee zahlreiche Tote gefunden worden. Nach Angaben der Behörden wurden inzwischen 280 Menschen in Massengräbern beerdigt. Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak teilte auf Twitter ein Foto, auf dem erschossene Männer zu sehen waren. Einem waren die Hände auf dem Rücken gefesselt. Die Echtheit konnte nicht unabhängig geprüft werden. Podoljak schrieb dazu: "Sie waren nicht beim Militär, sie hatten keine Waffen, sie stellten keine Bedrohung dar."

Die EU hat wegen des seit mehr als fünf Wochen dauernden Angriffskriegs bereits beispiellose Sanktionen gegen Russland verhängt, auch gegen Präsident Wladimir Putin persönlich.