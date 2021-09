Wer mit wem an der Spree?

Wahl zum Abgeordnetenhaus Wer mit wem an der Spree? Von Martin Morcinek

Großer Wahltag in der deutschen Hauptstadt: Parallel zur Bundestagswahl stimmen am 26. September rund 2,5 Millionen Berliner auch über die politischen Machtverhältnisse auf Landesebene ab. Der ntv.de Koalitionsrechner zur Abgeordnetenhauswahl.

Spannende Wahlentscheidung in Berlin: In der Hauptstadt zeichnete sich bei der Wahl zum Landesparlament - dem Berliner Abgeordnetenhaus - im Vorfeld ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Bleibt es bei einer Fortsetzung von Rot-Rot-Grün? Welche anderen Parteienbündnisse wären auf Basis der jüngsten Umfragen rein rechnerisch denkbar?

Das Berliner Abgeordnetenhaus umfasst mindestens 130 Sitze. Die Schwelle zur absoluten Mehrheit liegt damit bei 66 Sitzen. Die genauen Mehrheitsverhältnisse lassen sich jedoch erst nach der Wahl berechnen, wenn die Anzahl der Überhang- und Ausgleichsmandate feststeht.

Insgesamt 78 Sitze werden bei der Abgeordnetenhauswahl in den Berliner Wahlkreisen per Erststimme direkt gewählt. Die übrigen Sitze werden über die Listen der Parteien und ihre Anteile an den Zweitstimmen bestimmt. Bei der zurückliegenden Berlinwahl ergab sich daraus eine Gesamtzahl von 160 Abgeordneten, da manche Parteien auf Basis des Wahlergebnisses 2016 Überhang- und andere Ausgleichsmandate erhielten.

38 Sitze entfielen damals auf die SPD, die damit die stärkste Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus stellte. 31 Sitze konnte die Berliner CDU für sich beanspruchen. Grüne und Linke kamen auf eine Fraktionsstärke mit jeweils 27 Abgeordneten. Die AfD war mit 22 Sitzen vertreten, die Berliner FDP mit 11. Vier weitere Abgeordnete waren zuletzt fraktionslos vertreten.