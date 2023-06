Die Inflation ist noch lange nicht vom Tisch. Wodurch Verbraucher nach wie vor einen Kaufkraftverlust erleiden und weiterhin aufs Geld achten müssen. Welche Anbieter bei Kosten und Preisen empfehlenswert sind, lesen Sie hier.

Nahrungsmittel, Energie, Touristik und mehr - gewaltige Preissprünge waren in den letzten Monaten in vielen Bereichen zu verzeichnen. Die Folge von Inflation und Reallohnverlust: Viele Verbraucherinnen und Verbraucher müssen beim Einkauf und Vertragsabschlüssen auf jeden Cent achten und Preise vergleichen. Eine wichtige Orientierungshilfe bietet "Deutschlands Spar-Champions 2023", eine Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität.

Die Meta-Analyse "Deutschlands Spar-Champions 2023" basiert auf 28 DISQ-Studien der letzten Jahre, wobei die aktuellste jeder Kategorie jeweils am höchsten gewichtet wurde. 117 Unternehmen aus elf Kategorien kamen in die Bewertung - insgesamt flossen 5310 Preisdaten ein. Die Preise wurden für jede Studie separat mittels Benchmark bewertet und im Endergebnis gemäß der Gewichtung zusammengeführt.

Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, beleuchtet die Hintergründe der Untersuchung: "Das DISQ beleuchtet nicht nur die Servicequalität in Deutschland, sondern führt auch zahlreiche Studien durch, die die Analyse von Preisen und Konditionen umfassen. Die Auszeichnung Spar-Champion verdienen nur Unternehmen, die in ihrem Bereich nachhaltig preisgünstig sind."

Branchen wie Energie, Technik und Finanzen

Ausgezeichnet werden die günstigsten Anbieter in elf Kategorien aus Branchen wie Energie, Technik und Finanzen. Zu "Deutschlands Spar-Champions 2023" zählen Unternehmen wie etwa Knauber Strom (Stromanabieter), Vattenfall (Gasanbieter), Pÿur (Triple-Play-Anbieter), Ibis Budget (Budgethotels), Interhyp (Direkt-Baufinanzierer), HUK-Coburg (Kfz-Versicherer), Vodafone (Internetanbieter) oder die DKB Deutsche Kreditbank (Direktbanken).

Das Deutsche Institut für Service-Qualität verfolgt das Ziel, die Servicequalität in Deutschland zu verbessern. Das Marktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt zu diesem Zweck unabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Über 2000 geschulte Tester sind in ganz Deutschland im Einsatz. Die Leitung der Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannte Methoden und Service-Messverfahren zum Einsatz kommen, obliegt einem Team aus Soziologen, Ökonomen und Psychologen. Dem Verbraucher liefert das Institut wichtige Anhaltspunkte für seine Kaufentscheidungen. Unternehmen gewinnen wertvolle Informationen für das eigene Qualitätsmanagement.