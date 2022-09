Eine hohe Kundenzufriedenheit mit den Online-Shops zeigt sich in vielen Bereichen ...

Einkaufen rund um die Uhr ohne Beschränkung und mit bequemer Lieferung – im Internet einzukaufen, zählt vielfach schon zur Normalität. Doch ist alles Gold, was glänzt? Eine große Verbraucherbefragung zeigt, wo der Preis und auch der Service stimmt.

Im Internet einzukaufen ist beliebt und die Corona-Krise hat dem Sektor weiteren Schwung verliehen. Doch ist jeder Online-Shop ist eine Empfehlung wert? Welche Anbieter aus Verbrauchersicht wirklich top sind, beantwortet die große Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität und ntv. Weit über 64.000 Kundenmeinungen entschieden dabei über die besten Anbieter. Viele konnten dabei überzeugen.

Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Zufriedenheit der Kunden mit den Online-Shops in sechs wichtigen Leistungsbereichen untersucht: Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot, Kundenservice, Internetauftritt, Versand und Rücksendung sowie Bestell- und Zahlungsbedingungen.

Berücksichtigt wurden dabei vielzählige Einzelaspekte, etwa Produktqualität und Angebotsvielfalt, Beratungskompetenz am Telefon, per E-Mail und Chat, Zahlungsoptionen und Liefermöglichkeiten, Versandkosten und -schnelligkeit sowie Retouren-Abwicklung. Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kunden in das Gesamtergebnis ein.

Preis-Leistungs-Verhältnis "gut"

Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, zieht Bilanz: "Eine hohe Kundenzufriedenheit mit den Online-Shops zeigt sich in vielen Bereichen - angefangen vom Angebot und dem Internetauftritt über Bestell- und Zahlungsbedingungen bis hin zu Versand und Rücksendung. Selbst beim Preis-Leistungs-Verhältnis, ein Aspekt, den viele Verbraucher oft besonders kritisch prüfen, schneidet die E-Commerce-Branche insgesamt gut ab".

Zu den aus Kundensicht besten Online-Shops und damit zu den Preisträgern zählen E-Commerce-Größen wie auch Spezialisten, etwa Lidl.de, Amazon, Zalando, Edeka24, Otto, Samsung, Conrad.de, Telekom Magenta Smart Home, Hellweg.de, Ahrens + Sieberz, Matratzen-Concord und Hifi-Regler.