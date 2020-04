So wird die Online-Bewerbung ein Erfolg

In Corona-Zeiten

In Corona-Zeiten So wird die Online-Bewerbung ein Erfolg

Wenn Vorstellungsgespräche wegfallen, dann müssen andere Lösungen her. Deswegen setzen Personaler jetzt verstärkt auf digitale Kommunikationstools, die das Finden eines neuen Mitarbeiters dennoch möglich machen. Bewerber können punkten, indem sie einige Regeln beachten.

Wegen der aktuellen Corona-Pandemie sind persönliche Vorstellungsgespräche eine Seltenheit geworden. Verstärkt werden nun Telefon, Skype, Zoom und andere Medien benutzt, um neue Mitarbeiter zu finden. Doch nur, weil die Bewerbung nicht Face-to-Face stattfindet, heißt das nicht, dass es hier weniger strenge Regeln für den Erfolg gibt.

Um eine Vorauswahl zu treffen, setzen Personaler auch abseits von Corona schon länger auf Telefongespräche. So wollen sie sich schon einmal einen ersten Eindruck vom Bewerber machen und Fragen, die sich aus dem Lebenslauf ergeben, klären. Damit das Telefoninterview auch erfolgreich wird, ist es wichtig, im Vorfeld eine ruhige Umgebung zu organisieren. In dieser Zeit sollten weder WG-Mitbewohner, Kinder oder sonstige Personen diesen Raum betreten und durch Aktivitäten wie Musikhören oder Staubsaugen für störende Geräusche sorgen.

Bloß kein Schlabber-Look

Weiterhin ist - wie bei einem persönlichen Vorstellungsgespräch auch - die richtige Vorbereitung wichtig. Das heißt: Man sollte seinen Lebenslauf sehr genau kennen und gut über die Firma, sowie die ausgeschriebene Stelle informiert sein. Ein hilfreicher Tipp ist es auch, sich im Vorfeld ordentlich anzuziehen. Im Schlabber-Pulli und Jogginghose fühlt es sich nicht wirklich wie eine Bewerbung an, sodass man vielleicht dazu verleitet wird, unprofessionelle Äußerungen zu treffen.

Zum Gespräch selbst sollte man sich am besten an einen Tisch setzen. Auf diesem liegen die eigenen Unterlagen wie der Lebenslauf und das Bewerbungsschreiben, sowie eine Zusammenfassung der wichtigsten Fakten zur Firma und offenen Position. Beim Telefonat mit dem Personalverantwortlichen ist es wichtig, langsam und deutlich zu sprechen. Das Ausredenlassen des Gegenübers zeugt von Respekt. Um freundlich zu wirken, werden schon Callcenter-Mitarbeiter dazu angehalten, während des Telefonierens ein Lächeln aufzusetzen. Dieser Trick kann auch beim telefonischen Bewerbungsgespräch sehr hilfreich sein, da die Stimme dann schon wesentlich sympathischer klingt und man so Pluspunkte sammeln kann.

Abwechselndes Liegen, Herumlaufen und Sitzen können für lästige Nebengeräusche sorgen. Dazu gehört auch das Herumkritzeln auf Papier. Die Hände also bitte möglichst ruhig halten. Eine gerade Sitzhaltung hilft dabei, sich selbstbewusster zu fühlen, die Stimme entspannter klingen zu lassen und so insgesamt am Telefon einen besseren Eindruck zu machen.

Schokoladenseite beim Videocall zeigen

Beim Vorstellungsgespräch via Video kommt zusätzlich noch die visuelle Komponente hinzu. Hier gilt es zusätzlich darauf zu achten, dass der Hintergrund keinen schlechten Eindruck erweckt – etwa durch ein unaufgeräumtes Zimmer. Eine gute Kamera sowie ein funktionierendes Headset und Mikrofon sind hier unverzichtbar. Im Vorfeld sollte außerdem auf eine gute Beleuchtung geachtet werden. Das Licht sollte weder ausschließlich von oben noch von der Seite einfallen, da dies unvorteilhaft wirkt.

Besser ist ein diffuses Licht, das von vorn und leicht unten scheint. Bei der Aufstellung der Kamera sollte die individuelle Schokoladenseite betont werden. Hier sollte man natürlich zuerst herausfinden, welche das ist. Vor dem Video-Interview sollten Bewerber sich so anziehen, als handele es sich um ein persönliches Vorstellungsgespräch. Ein unschöner Glanz auf dem Gesicht, macht keinen guten Eindruck. Hier helfen transparente Puder, die den Glanz beseitigen. Alternativ kann auch ein Taschentuch helfen.