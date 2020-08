Die Herstellung von Wasserstoff gewinnt bei den erneuerbarer Energien an Bedeutung. Mit Zertifikaten auf die Aktien von Wasserstoffproduzenten können Anleger mit reduziertem Risiko zu überproportional hohen Renditen gelangen.

Neben der Solarenergie und der Windkraft wird auch der Energiegewinnung durch Wasserstoff in Zukunft zunehmende Bedeutung zugemessen. Wasserstoff wird für den Betrieb von Brennstoffzellen benötigt, die einen abgasfreien Betrieb von Kraftfahrzeugen ermöglichen. Neben dem Bereich der Mobilität kann er vielfältig industriell genutzt werden.

Wie die meisten Aktien der Wasserstoffbranche verzeichnete auch die Aktie des norwegischen Wasserstoffherstellers NEL ASA (NO0010081235) in den vergangenen Monaten trotz des zwischenzeitlichen Corona-Crashs einen massiven Kursanstieg. Allein innerhalb der vergangenen 12 Monate legte die Aktie um 190 Prozent zu.

Die Anlage-Idee

Für Anleger, die der NEL-ASA-Aktie, die von einigen Experten bereits als überhitzt eingeschätzt wird, in den nächsten vier Monaten keinen massiven Einbruch prognostizieren, die aber nach dem starken Kursanstieg der Aktie eine kleineren Kursrutsch nicht ganz ausschließen wollen und erwarten, dass sich der Euro/Norwegische - Kronen-Kurs (NOK) in den nächsten Monaten stabil entwickeln wird, könnte eine Investition in Discount-Zertifikate interessant sein. Discount-Zertifikate ermöglichen den verbilligten Einstieg in die Aktie und reduzieren das Risiko des direkten Aktienkaufs. Andererseits ist das Renditepotenzial der Discount-Zertifikate im Gegensatz zum unlimitierten Gewinnpotenzial des Aktieninvestments limitiert.

Die Funktionsweise

Wenn die NEL-Aktie am Bewertungstag des Zertifikates auf oder oberhalb des Caps, der den höchsten Auszahlungsbetrag des Zertifikates definiert, notiert, dann wird das Discount-Zertifikat mit seinem Höchstbetrag von 18 Norwegischen Kronen (NOK) zurückbezahlt, was bei einem Euro/NOK-Kurs von 10,55 NOK einem Gegenwert von 1,71 Euro entsprechen wird.

Die Eckdaten

Beim Morgan-Stanley-Discount-Zertifikat (ISIN: DE000MA1H8L1) auf die NEL-Aktie befindet sich der Cap bei 18 NOK. Bewertungstag ist der 18. Dezember 2020, am 28. Dezember 2020 wird die Rückzahlung des Zertifikates stattfinden. Beim NEL-Aktienkurs von 20,315 NOK (1,926 Euro) konnten Anleger das Zertifikat mit 1,54 Euro kaufen.

Die Chancen

Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 1,54 Euro erwerben können, ermöglicht es in den nächsten vier Monaten einen Bruttoertrag von 11,10 Prozent (37 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs am Bewertungstag oberhalb des Caps von 18 NOK notiert. Somit kann sich der Aktienkurs noch einen Kursrückgang von 11,40 Prozent erlauben, bevor die Maximalrendite dieses Zertifikates in Gefahr gerät.

Die Risiken

Notiert die NEL-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps von 18 NOK, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt. Notiert die Aktie an diesem Tag unterhalb des Kaufpreises des Zertifikats, also unterhalb von 1,54 Euro (16,247 NOK), dann wird das Zertifikate-Investment - vor Spesen - einen Verlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von NEL-Aktien oder von Anlageprodukten auf NEL-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.