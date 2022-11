Die Los Angeles Lakers sind ganz nah dran am sechsten Sieg aus den vergangenen sieben Spielen. Gegen das Topteam Indiana Pacers liegt die Mannschaft um Dennis Schröder und Superstar LeBron James lange vorne und macht mit Ablauf der Uhr doch noch lange Gesichter.

Die Los Angeles Lakers haben den sechsten Sieg aus den vergangenen sieben Spielen in allerletzter Sekunde aus der Hand gegeben. Beim 115:116 gegen die Indiana Pacers verspielte der NBA-Rekordmeister mit Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder eine 17-Punkte-Führung im letzten Viertel. Der Wurf zum Sieg bei auslaufender Uhr von Andrew Nembhard war die einzige Pacers-Führung in der zweiten Halbzeit. Er wurde an der Dreierlinie freigespielt, Lakers Superstar LeBron James kam einen Schritt zu spät. Was für eine Szene, was für eine Freude, was für eine Erleichterung. Die Mannschaft von Trainer Rick Carlisle kommt nun auf zwölf Siege und steht in der Eastern Conference auf Rang vier.

Spielmacher Schröder spielte nach seiner langen Verletzungspause erneut von Beginn an und verbuchte acht Punkte, vier Vorlagen und drei Rebounds. Bester Werfer der Partie war Anthony Davis mit 25 Punkten. LeBron James kam auf 21 Zähler, bei den Pacers war Tyrese Haliburton mit 24 Punkten am erfolgreichsten. Die Lakers twitterten nach dem Last-Second-Schock: "Heartbreaker".

"In der Defensive haben wir keine Rebounds mehr geholt, und in der Offensive haben wir den Ball nicht mehr bewegt. Wir haben viel zu langsam gespielt", sagte Schröder über den Einbruch in den Schlussminuten. "Das ist mit die schlechteste Niederlage meiner Karriere. (...) In keiner Liga darf man das abgeben, das ist inakzeptabel. Wir haben das verkackt."

Moritz und Franz Wagner mussten mit den Orlando Magic dagegen die fünfte Niederlage in Serie hinnehmen. Beim 102:109 gegen die Brooklyn Nets verbuchte Franz Wagner 21 Zähler und kam damit bereits zum zwölften Mal in dieser Saison über die 20-Punkte-Marke. Sein Bruder Moritz erzielte zwei Punkte, fünf Rebounds und ein Assist für Orlando. Überragender Spieler aufseiten der Gastgeber war Superstar Kevin Durant, der auf 45 Zähler, sieben Rebounds und fünf Assists kam.

An der Spitze der Eastern Conference holten die Boston Celtics ihren 17. Saisonsieg durch ein 140:105 gegen die Charlotte Hornets. Jayson Tatum verbuchte 35 Punkte für die Celtics. Auch die Topteams im Westen holten Siege. Tabellenführer Phoenix Suns setzte sich mit 122:117 gegen die Sacramento Kings durch, die Denver Nuggets gewannen 129:113 gegen die Houston Rockets.