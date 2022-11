Geht da was? Emily Ratajkowski und Pete Davidson (M.).

Ein paar gemeinsame Schnappschüsse reichen oft schon, um Promis eine Affäre anzudichten. Im Falle von Emily Ratajkowski und Kim-Kardashian-Ex Pete Davidson ist das nicht anders. Oder ist ihr gemeinsamer Auftritt bei einem NBA-Spiel doch ein Liebesbeweis?

Noch fehlt zwar die endgültige Bestätigung, aber diese gemeinsame Aktion von Emily Ratajkowski und Pete Davidson könnte durchaus als Liebes-Outing gewertet werden. Vielleicht genießen es die beiden aber auch nur, alle an der Nase herumzuführen.

Zusammen besuchten das Model und der Komiker am Sonntag ein NBA-Spiel der New York Knicks. Dort nahmen sie nebeneinander in der ersten Reihe Platz. Natürlich blieben die beiden nicht lange von den Kameras unentdeckt. Auch der Verein selbst veröffentlichte einen Schnappschuss von ihnen auf Twitter.

Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, verließen Ratajkowski und Davidson den berühmten Madison Square Garden in New York in der Halbzeitpause wieder. Ihre Plätze - im Übrigen neben Hollywoodstar Ben Stiller - seien nach dem Wiederanpfiff von anderen Gästen belegt worden, heißt es.

Keine Küsse oder Zärtlichkeiten

Wie die Bilder beweisen, scherzten die beiden gemeinsam und lachten viel. Küsse oder andere Zärtlichkeiten tauschten sie jedoch im Blitzlichtgewitter laut Berichten keine aus.

In jüngster Zeit waren immer wieder Gerüchte über eine Beziehung der beiden aufgekeimt. Offiziell bestätigt wurde bislang nichts, allerdings geistern einige Paparazzi-Aufnahmen in den US-Medien umher, die beide in vertrauten Posen zeigten.

Mehrere Insider berichteten übereinstimmend, dass die beiden sich seit ein paar Monaten treffen würden. Dennoch befände sich die Beziehung noch in einem frühen Stadium.

Davidson war zuletzt mit Kim Kardashian liiert. Das Paar trennte sich im August 2022 nach neun Monaten Beziehung. Ratajkowski war unterdessen vier Jahre lang mit Sebastian Bear-McClard verheiratet, bevor sie im September 2022 die Scheidung einreichte. Sie haben einen gemeinsamen Sohn, den 20 Monate alten Sylvester.